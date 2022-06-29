Белорусы оказывают российским оккупантам всю возможную помощь. Беларусь стала плацдармом врага для нападения на Украину и ракетных обстрелов мирных украинских городов.

Читайте также Еще один не долетел: в Сумской области пограничники сбили вражеский ударный дрон

Беларусь проводит проверку приписного состава

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, белорусские военкоматы начали проверять приписной состав. Также они рассматривают возможность мобилизации отдельных регионов.

На Северском направлении российские кафиры осуществляют усиленную защиту границы. Враг не прекращает обстрелы пограничных городов и сел.

В частности, россияне обстреляли гражданскую и военную инфраструктуру в районах Турья и Луговки (Сумская область). по населенному пункту Угроиды враг нанес авиационный удар.

Война России с Украиной: последние новости

Стало известно еще о одном погибшем в результате ракетного удара россиян по Николаеву. Спасатели продолжают разбирать завалы дома, ставшего мишенью врага.

Украине удалось осуществить наибольший обмен пленными. Нам удалось освободить 144 воина, большинство которых – отважные защитники "Азовстали".

Смотрите видео по теме – МИД Британии сообщил, что будет говорить с Путиным только после поражения России