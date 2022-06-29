Когда пограничники заметили приближение вражеского коптера, оперативно поразили его прицельным огнем из стрелкового оружия.

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На украинских защитников хотели сбросить мощную взрывчатку

В Госпогранслужбе подозревают, что, очевидно, с помощью этого дрона российские захватчики хотели ликвидировать украинских защитников. В частности, об этом свидетельствует огромная воронка, образовавшаяся на месте падения дрона.

Похоже, что по замыслу российских захватчиков, дрон должен был сбросить на защитников Украины мощное взрывное устройство, о чем свидетельствует немалая воронка, оставшаяся на месте падения. От беспилотника почти ничего не осталось,

– говорится в сообщении.

Пограничники показали воронку от взрыва: смотрите видео

Потери россиян в войне растут каждый день

За минувшие сутки, 28 июня, украинские воины уничтожили 200 российских захватчиков . Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении.

В целом с начала полномасштабного вторжения России в Украину потери врага составили:

танков – 1572 (+5) единиц,

боевых бронированных машин – 3720 (+16) единиц,

артиллерийских систем – 781 (+3) единиц,

РСЗО – 246 (+3) единиц,

средства ПВО – 103 (+1) единиц,

самолетов – 217 единиц,

вертолетов – 185 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 640 (+4) единиц,

крылатые ракеты – 142 (+3) единиц,

корабли /катера – 14 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2598 (+9) единиц,

специальная техника – 61 единица.

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