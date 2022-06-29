Когда пограничники заметили приближение вражеского коптера, оперативно поразили его прицельным огнем из стрелкового оружия.
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На украинских защитников хотели сбросить мощную взрывчатку
В Госпогранслужбе подозревают, что, очевидно, с помощью этого дрона российские захватчики хотели ликвидировать украинских защитников. В частности, об этом свидетельствует огромная воронка, образовавшаяся на месте падения дрона.
Похоже, что по замыслу российских захватчиков, дрон должен был сбросить на защитников Украины мощное взрывное устройство, о чем свидетельствует немалая воронка, оставшаяся на месте падения. От беспилотника почти ничего не осталось,
– говорится в сообщении.
Пограничники показали воронку от взрыва: смотрите видео
Потери россиян в войне растут каждый день
За минувшие сутки, 28 июня, украинские воины уничтожили 200 российских захватчиков . Наибольшие потери враг понес на Бахмутском направлении.
В целом с начала полномасштабного вторжения России в Украину потери врага составили:
- танков – 1572 (+5) единиц,
- боевых бронированных машин – 3720 (+16) единиц,
- артиллерийских систем – 781 (+3) единиц,
- РСЗО – 246 (+3) единиц,
- средства ПВО – 103 (+1) единиц,
- самолетов – 217 единиц,
- вертолетов – 185 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 640 (+4) единиц,
- крылатые ракеты – 142 (+3) единиц,
- корабли /катера – 14 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2598 (+9) единиц,
- специальная техника – 61 единица.