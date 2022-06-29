Коли прикордонники помітили наближення ворожого коптера, то оперативно вразили його прицільним вогнем зі стрілецької зброї.

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На українських захисників хотіли скинути потужну вибухівку

У Держприкордонслужбі підозрюють, що, вочевидь, за допомогою цього дрона російські загарбники хотіли ліквідкувати українських захисників. Зокрема про це свідчить величезна вирва, яка утворилася на місці падіння дрона.

Схоже, що за задумом російських загарбників, дрон мав скинути на захисників України потужний вибуховий пристрій, про що свідчить чимала вирва, яка залишилася на місці падіння. Від безпілотника майже нічого не залишилося,

– мовиться в повідомленні.

Прикордонники показали вирву від вибуху: дивіться відео

Втрати росіян у війні зростають щодня

За минулу добу, 28 червня, українські воїни знищили 200 російських загарбників. Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну втрати ворога склали:

танків – 1572 (+5) одиниць,

бойових броньованих машин – 3720 (+16) одиниць,

артилерійських систем – 781 (+3) одиниць,

РСЗВ – 246 (+3) одиниць,

засоби ППО – 103 (+1) одиниць,

літаків – 217 одиниць,

гелікоптерів – 185 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 640 (+4) одиниць,

крилаті ракети – 142 (+3) одиниць,

кораблі /катери – 14 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2598 (+9) одиниць,

спеціальна техніка – 61 одиниця.

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