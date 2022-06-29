Про це 29 червня повідомив журналіст Роман Цимбалюк. За його словами, 22 червня в селі Брастово у Володимирській області загорівся склад.

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"Поки на території України триває "спеціальна військова операція", на території Росії продовжують горіти склади з боєприпасами", – зазначив журналіст.

Що втратили росіяни

Цимбалюк розповів, що на складі зберігали арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони Росії. Під час пожежі боєприпаси почали детонувати. Через це окупанти втратили понад 400 протитанкових ракетних комплексів 9М113 "Конкурс" та снарядів до них.

Також це спричинило смерть мінімум трьох військовослужбовці Росії,

– написав Цимбалюк.

Ще одна "бавовна"

Під Алчевськом 26 червня також лунали вибухи на складі з боєприпасами, який розташували посеред житлового району. Снаряди детонували, а їхні уламки завдавали пошкодження військовим злочинцям та місцевим мешканцям. Медики навіть не змогли знайти місця у лікарнях для поранених цивільних, оскільки все зайнято військовими, які воюють проти України.

Пожежа у Москві

У столиці країни-терористки спалахнула масштабна пожежа. Відомо, що загорівся ангар з автомобільними шинами. Очевидці зазначають, що вогонь охопив приблизно 500 метрів квадратних. У мережу потрапило відео події, де можна оцінити масштаби займання.

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У Росії вирують смерчі

У Чувашії через негоду без світла залишилися понад 11 тисяч людей. У регіоні ураган повалив дерева та позривав дахи з домівок росіян. Пориви вітру сягали до 17 метрів за секунду. У Збройних Силах України оприлюднили відео смерчу й зазначили, що "природа наводить лад у Росії".

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