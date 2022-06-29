За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, через важкі бої та величезну кількість втрат "трьохсотих" російських військових вже давно везуть навіть не у прифронтові лікарні, а у за десятки кілометрів від лінії зіткнення. Медичні заклади на окупованій частині Донбасу працюють в режимі польових госпіталів та захлинаються від потоку поранених.

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Через величезні безповоротні втрати у війську Росії, командири армій вже давно віддали наказ про надання першочергової допомоги саме окупантам. Бойовики з "армій" недореспублік та мобілізовані на Донбасі на якесь адекватне лікування сподіватись взагалі не можуть.

Біля лікарень чутно, як б'ються в агонії росіяни

Через тотальну медичну кризу в самій Росії, окупанти виявилися не здатними забезпечити лікарні Донбасу потрібною кількістю медикаментів.

Крім того, у медичних закладах захоплених міст Донеччини та Луганщини не вистачає кваліфікованого персоналу. Хірургам під дулами автоматів подекуди доводиться працювати без перерви по 30 годин, аби лише врятувати якогось чергового полковника.

Відсутність у рядового складу навичок з тактичної медицини та неможливість вчасного надання кваліфікованої допомоги призвела до того, що найчастіше у медичних закладах пораненим банально ампутують кінцівки. При цьому такі операції вважаються простими та проводяться фельдшерами й медсестрами.

Фактично виживаємість при пораненні у зведеному окупаційному війську не перевищує 30%. Навіть попадання уламку в руку з легкістю призводить до відрізання кінцівки, розповсюдження інфекції та болісної смерті.

За словами місцевих жителів, біля кожної лікарні на окупованій частині Донбасу постійно можна почути гучний стогін солдатів, які б'ються в агонії.

Бойовиків, що долучилися до війська Росії у війні проти України, найчастіше везуть у якісь найбільш віддалені від фронту райони, через що вони здебільшого помирають дорогою до лікарень.

Цивільним кажуть, аби лікувалися самі

Втім, віднедавна медичні заклади так званих "ДНР" та "ЛНР" зіштовхнулися з ще однією проблемою – великим потоком поранених цивільних. Через обстріли, що вчиняють російські окупанти, а також через вибухи складів з боєприпасами, швидкі почали отримувати велику кількість викликів від місцевого населення. Однак везти травмованих в медичні заклади фактично нема куди.

Так, 26 червня під Алчевськом внаслідок "бавовни" на складі з боєприпасами почали детонувати снаряди. Уламки від них завдали пошкодження як терористам та росіянам, так і місцевим мешканцям. Звісно, жодної провини за розміщення складу посеред житлової зони, а також за недотримання техніки безпеки окупанти не відчувають. Поранених цивільних медики намагалися відвезти до місцевої лікарні, де їм напряму відмовили у госпіталізації травмованих. Мовляв, всі місця зайняті російськими військовими.

Через це першим пораненим мирним мешканцям абияк надавали допомогу працівники швидкої. В подальшому ж багатьом просто казали, аби вони самі лікували свої рани, та навіть не виїжджали на виклики.