За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, на початку червня жителі Москви та області, а також інших міст та регіонів вперше зіштовхнулися з проблемами відсутності імпорту багатьох речей. Найбільша проблема склалася у фармацевтичній галузі.

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Початок кризи та невідворотного повернення у Середньовіччя у країни-бензоколонки ознаменувався спочатку підвищенням цін на медпрепарати. Однак згодом з прилавків аптек, зі складів лікарень почали потроху зникати певні матеріали та медикаменти.

Кількість невдоволених зростає

Наприкінці травня великі гравці ринку зрозуміли, що налагодити повноцінні канали постачання імпортних товарів вони ніяк не зможуть. Оскільки ж з 24 лютого ніхто не обмежував продажі певної продукції, вона дуже швидко стала дефіцитною.

Йдеться у першу чергу про препарати від онкології, антиретровірусну терапію, лікування орфанних захворювань, та про інсулін.

Не допомогли росіянам й потуги швидкоруч налагодити виробництво дженериків на власних виробництвах. Заводи та фабрики виявилися неготовими до виготовлення більшості препаратів, які входять до так званих життєво важливих ліків. Таких у переліку 808.

Всі аналізи про те, що 404 препарати зі списку життєво важливих можна виробляти у Росії, виявилися повним фейком. Насправді російські виробники здатні забезпечити повний цикл лише для виготовлення щонайбільше 200 ліків.

Ні до чого не призвела й спроба відтермінувати дефіцит шляхом заборони на вивезення імпортних медпрепаратів.

Через всі ці фактори у російській глибинці знайти певні ліки вже майже взагалі неможливо. Хіба що за захмарними цінниками. Однак найбільш цікаво те, що нестачу препаратів почали відчувати у саме у Москві та області. Це свідчить про те, наскільки загрозливою є ситуація.

І хоча більшість жителів російської столиці взагалі не пов'язують подібну проблему з війною в Україні, кількість невдоволених зростає з кожним днем. Адже навіть майже всі росіяни вважають, що їх влада мала б забезпечити населення ліками.

Бурятам приготуватися

Крім того, москвичі скаржаться на те, що подекуди їм доводиться витрачати на пошуки інсуліну, ліків від онкологічних чи серцево-судинних захворювань навіть не одну годину, а кілька днів. При цьому вартість препаратів може змінюватися навіть після моменту замовлення.

Якщо порівнювати цінники на деякі групи ліків до початку повномасштабного російського вторгнення та станом на 7 червня, певні препарати почали коштувати у 3 – 5 разів більше. Але головна проблема навіть не в цьому. Рано чи пізно препарати закінчаться, а завозити їх Росія зможе лише контрабандою, тобто у зовсім не таких обсягах, які потрібні.

У те, що путінській владі вдасться забезпечити імпортозаміщення у медичній галузі, не вірять навіть найбільш оптимістично налаштовані спеціалісти. Тому певний прошарок населення з важкими хворобами є приреченим. Звісно, аби зменшити соціальне напруження у важливих для Кремля містах, російські посадовці будуть кидати всі зусилля на забезпечення препаратами Москви, однак це неймовірно позначиться на всіх інших регіонах Росії. То ж умовним бурятам вже зараз треба готуватися до лікування травами та подорожником.