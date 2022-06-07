За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, на початку червня жителі Москви та області, а також інших міст та регіонів вперше зіштовхнулися з проблемами відсутності імпорту багатьох речей. Найбільша проблема склалася у фармацевтичній галузі.
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Початок кризи та невідворотного повернення у Середньовіччя у країни-бензоколонки ознаменувався спочатку підвищенням цін на медпрепарати. Однак згодом з прилавків аптек, зі складів лікарень почали потроху зникати певні матеріали та медикаменти.
Кількість невдоволених зростає
- Наприкінці травня великі гравці ринку зрозуміли, що налагодити повноцінні канали постачання імпортних товарів вони ніяк не зможуть. Оскільки ж з 24 лютого ніхто не обмежував продажі певної продукції, вона дуже швидко стала дефіцитною.
- Йдеться у першу чергу про препарати від онкології, антиретровірусну терапію, лікування орфанних захворювань, та про інсулін.
- Не допомогли росіянам й потуги швидкоруч налагодити виробництво дженериків на власних виробництвах. Заводи та фабрики виявилися неготовими до виготовлення більшості препаратів, які входять до так званих життєво важливих ліків. Таких у переліку 808.
- Всі аналізи про те, що 404 препарати зі списку життєво важливих можна виробляти у Росії, виявилися повним фейком. Насправді російські виробники здатні забезпечити повний цикл лише для виготовлення щонайбільше 200 ліків.
- Ні до чого не призвела й спроба відтермінувати дефіцит шляхом заборони на вивезення імпортних медпрепаратів.
Через всі ці фактори у російській глибинці знайти певні ліки вже майже взагалі неможливо. Хіба що за захмарними цінниками. Однак найбільш цікаво те, що нестачу препаратів почали відчувати у саме у Москві та області. Це свідчить про те, наскільки загрозливою є ситуація.
І хоча більшість жителів російської столиці взагалі не пов'язують подібну проблему з війною в Україні, кількість невдоволених зростає з кожним днем. Адже навіть майже всі росіяни вважають, що їх влада мала б забезпечити населення ліками.
Бурятам приготуватися
Крім того, москвичі скаржаться на те, що подекуди їм доводиться витрачати на пошуки інсуліну, ліків від онкологічних чи серцево-судинних захворювань навіть не одну годину, а кілька днів. При цьому вартість препаратів може змінюватися навіть після моменту замовлення.
Якщо порівнювати цінники на деякі групи ліків до початку повномасштабного російського вторгнення та станом на 7 червня, певні препарати почали коштувати у 3 – 5 разів більше. Але головна проблема навіть не в цьому. Рано чи пізно препарати закінчаться, а завозити їх Росія зможе лише контрабандою, тобто у зовсім не таких обсягах, які потрібні.
У те, що путінській владі вдасться забезпечити імпортозаміщення у медичній галузі, не вірять навіть найбільш оптимістично налаштовані спеціалісти. Тому певний прошарок населення з важкими хворобами є приреченим. Звісно, аби зменшити соціальне напруження у важливих для Кремля містах, російські посадовці будуть кидати всі зусилля на забезпечення препаратами Москви, однак це неймовірно позначиться на всіх інших регіонах Росії. То ж умовним бурятам вже зараз треба готуватися до лікування травами та подорожником.