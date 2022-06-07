По данным источников 24-го канала в украинских спецслужбах, в начале июня жители Москвы и области, а также других городов и регионов впервые столкнулись с проблемами отсутствия импорта многих вещей. Самая большая проблема сложилась в фармацевтической отрасли.

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Начало кризиса и неотвратимого возвращения в Средневековье у страны-бензоколонки ознаменовалось сначала повышением цен на медпрепараты. Однако впоследствии с прилавков аптек, со складов больниц начали понемногу исчезать определенные материалы и медикаменты.

Количество недовольных растет

В конце мая крупные игроки рынка поняли, что наладить полноценные каналы поставок импортных товаров они никак не смогут. Поскольку с 24 февраля никто не ограничивал продажи определенной продукции, она очень быстро стала дефицитной.

Речь идет в первую очередь о препаратах от онкологии, антиретровирусной терапии, лечении орфанных заболеваний, и об инсулине.

Не помогли россиянам и попытки быстро наладить производство дженериков на собственных производствах. Заводы и фабрики оказались неготовыми к изготовлению большинства препаратов, входящих в так называемые жизненно важные лекарства. Таковых в перечне 808.

Все анализы о том, что 404 препарата из списка жизненно важных можно производить в России, оказались полным фейком. На практике российские производители способны обеспечить полный цикл только для изготовления не более 200 лекарств.

Ни к чему не привела попытка отсрочить дефицит путем запрета на вывоз импортных медпрепаратов.

Из-за всех этих факторов в российской глубинке найти определенные лекарства уже почти невозможно. Разве что по заоблачным ценникам. Однако наиболее интересно то, что недостаток препаратов начали испытывать именно в Москве и области. Это свидетельствует о том, насколько угрожающей является ситуация.

И хотя большинство жителей российской столицы вообще не связывают подобную проблему с войной в Украине, количество недовольных растет с каждым днем. Ведь даже почти все россияне считают, что их власть должна обеспечить население лекарствами.

Бурятам приготовиться

Кроме того, москвичи жалуются на то, что иногда им приходится тратить на поиски инсулина, лекарства от онкологических или сердечно-сосудистых заболеваний даже не один час, а несколько дней. При этом стоимость препарата может изменяться даже после момента заказа.

Если сравнивать ценники на некоторые группы лекарств до начала полномасштабного российского вторжения и по состоянию на 7 июня, определенные препараты стали стоить в 3 – 5 раз больше. Но главная проблема даже не в этом. Рано или поздно препараты закончатся, а завозить их Россия сможет лишь контрабандой, то есть вовсе не в таких объемах, которые нужны.

В то, что путинским властям удастся обеспечить импортозамещение в медицинской отрасли, не верят даже наиболее оптимистично настроенные специалисты. Поэтому определенная прослойка населения с тяжелыми болезнями обречена. Конечно, чтобы уменьшить социальное напряжение в важных для Кремля городах, российские чиновники будут бросать все усилия на обеспечение препаратами Москвы, однако это невероятно отразится на всех других регионах России. Поэтому условным бурятам уже сейчас нужно готовиться к лечению травами и подорожником.