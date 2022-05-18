После остановки производства автомобилей, частичного прекращения транзита газа в Европу, появления проблем с завозом комплектующих для разнообразной техники, в России поняли, что ситуация намного хуже, чем они могли представить. Развязанная рашистами война, введенные ими контрсанкции и тотальная зависимость почти любого производства от импортных товаров, привели к крайне серьезной ситуации в медицине.

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Согласно письму, которое направила глава федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова главе российского Минздрава Михаилу Мурашко, вскоре в больницах и аптеках могут полностью исчезнуть шприцы и катетеры. Соответствующий документ появился в пророссийских группах в соцсетях.

Уже рекомендуют повторное использование игл

В документах, направленных российскому министру, указано, что с поставкой сырья для изготовления шприцев возникла крайне критическая ситуация.

Россияне не могут производить инсулиновые и обычные шприцы, а также катетеры, изделия для гемодиализа, а также капельницы.

Кроме того, даже если россияне каким-то образом смогут обойти проблему с производством всех медицинских расходников, работники научно-исследовательских институтов не смогут исследовать их безопасность – у них не будет реактивов для исследования анализов крови.

Имеющиеся в России запасы готовой продукции могут закончиться уже 15 июня. А это значит, что сотни тысяч россиян умрут без возможности получить квалифицированную медицинскую помощь. Или медики будут использовать шприцы и иглы много раз, что неизбежно повлечет за собой огромную волну распространения сопутствующих заболеваний.

Российские чиновники уже без стыда рекомендуют собственному Минздраву ограничить продажу шприцев, катетеров и капельниц в аптеках до 1 единицы товара на человека в сутки, а больницам советуют стерилизовать иглы и шприцы для повторного использования.



Документ, свидетельствующий об огромных проблемах в России / Фото из соцсетей

Инсулиновые шприцы исчезнут вообще

Фактически подобная ситуация значит, что уже в июне Россия столкнется с невероятным кризисом из-за нехватки самого простого для оказания медицинской помощи. Больные диабетом не смогут делать инъекции, ведь единственная игла, которую теоретически можно будет найти – толстая, травматическая, и, скорее всего, уже использованная. Ценники на инсулиновые шприцы будут расти до небес, пока этот товар вообще не исчезнет из аптечных сетей.

В соцсетях некоторые ознакомленные с проблемой люди советуют россиянам скупать все шприцы, которые только возможно. Ведь производство шприцев остановится как минимум на полгода, а все резервы закончатся уже очень скоро.

Так же обстоят дела с другими медицинскими изделиями, которыми также стоит запастись впрок на длительный срок. Пока в России не смогут производить что-либо собственное.

Россия – страна, которая не производит даже иглы

По данным многих экспертов, Россия годами импортировала все комплектующие для двух- и трехкомпонентных шприцев из Украины, Азербайджана, Китая и Японии. Последние две страны являлись поставщиками игл. В частности – тех, которыми пользуются инсулинозависимые.

На 100% Россия зависима от поставок катетеров и инъекционных узлов из безфталатного латекса. Поскольку любой латекс, из которого россияне могут производить медицинские расходники, может оказаться смертельным для пациентов во время долгосрочных процедур типа капельниц. Особую опасность потенциальные отечественные российские изделия могут представлять для аллергиков.

Кроме того, для использования капельниц россиянам нужна особая сито-ткань, закупаемая в Италии и Франции. Разыскать замену этому сырью россияне якобы могут, но качество изделий, по словам специалистов, будет под огромным сомнением. Поскольку производство современных и действительно безопасных капельниц на всех заводах России и Беларуси по состоянию на сегодняшний день невозможно из-за устаревшего оборудования. Приобрести оборудование для заводов россияне могут в Турции и Китае, но ни одна из этих стран не согласилась поставлять россиянам подобную продукцию.

Фактически россияне оказались не способны заменить собственной продукцией вообще ничего, что требует хотя бы каких-то технологий. Все медицинские изделия из полипропилена, полиэтиленов низкого и высокого давления, какие-либо сложные компоненты медицинских расходников в России производить фактически не могут. По крайней мере, с учетом всех требований безопасности. Поскольку даже провести исследования изделий в том случае, если страна-бензоколонка начнет производить собственную продукцию из собственного сырья, будет невозможно. Ведь все испытания на крови, чтобы доказать нетоксичность и непирогенность изделий, возможны исключительно с использованием импортных реактивов и лакмусов. Поэтому если через пару месяцев в России появятся, скажем, собственные катетеры с подписью made in Russia, никакой гарантии о том, что подобные изделия не вызовут свертываемость крови или какую-то аллергическую реакцию, никто не даст.

Через 2 месяца под видом новых шприцев могут продавать "стерилизированные" радиацией

Некоторые специалисты отмечают, что сейчас на российских фармакологических заводах и фабриках проводится тестирование стерилизации шприцев и игл, которые уже были в использовании. Ученые рассматривали два варианта проведения этого мероприятия: с помощью газа и радиации. Впрочем, газовая стерилизация крайне опасна, ведь в случае неисправности оборудования все производство может быть уничтожено. Поэтому представители научно-исследовательских институтов сосредоточились на попытках очистки с помощью специальных гамма-пушек.

Насколько эффективной будет подобная технология, догадаться не трудно, ведь ни одна страна мира подобные технологии для обработки шприцев никогда даже не рассматривала. Впрочем, по всей вероятности, в скором времени, чтобы не пугать россиян, под видом новых шприцев им будут продавать использованные и "очищенные". С незаметными остатками крови и радиационным фоном.