Після зупинки виробництва автомобілів, часткового припинення транзиту газу до Європи, появи проблем із завезенням комплектуючих для різноманітної техніки, у Росії зрозуміли, що ситуація є набагато гіршою, аніж вони могли уявити. Розв'язана рашистами війна, введені ними ж контрсанкції та тотальна залежність майже будь-якого виробництва від імпортних товарів, призвели до вкрай серйозної ситуації у медицині.

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Згідно з листом, який надіслала очільниця федеральної служби з нагляду у сфері охорони здоров'я Алла Самойлова очільнику російського МОЗ Михайлу Мурашку, незабаром у лікарнях та аптеках можуть повністю зникнути шприци та катетери.

Вже рекомендують повторне використання голок

У документах, які спрямували до російського міністра, вказано, що з постачанням сировини для виготовлення шприців виникла вкрай критична ситуація.

Росіяни не можуть виробляти інсулінові та звичайні шприци, а також катетери, вироби для гемодіалізу, а також крапельниці.

Крім того, навіть якщо росіяни в якийсь спосіб зможуть обійти проблему з виробництвом всіх медичних розхідників, працівники науково-дослідницьких інститутів не матимуть змоги дослідити їхню безпеку – у них не буде реактивів для дослідження аналізів крові.

Запаси готової продукції, які є у Росії, можуть закінчитися вже 15 червня. А це означає, що сотні тисяч росіян помруть без змоги отримати кваліфіковану медичну допомогу. Або ж медики використовуватимуть шприци та голки багато разів, що неминуче потягне за собою величезну хвилю розповсюдження супутніх захворювань.

Російські чиновники вже без сорому рекомендують власному МОЗу обмежити продаж шприців, катетерів та краплениць в аптеках до 1 одиниці товару на людину на добу, а лікарням радять стерилізувати голки та шприци для повторного використання.



Документ, що свідчить про величезні проблеми у Росії / Фото з соцмереж

Інсулінові шприци зникнуть взагалі

Фактично подібна ситуація значить, що вже у червні Росія зіштовхнеться з неймовірною кризою через нестачу найпростішого для надання медичної допомоги. Хворі на діабет не зможуть робити ін'єкції, адже єдина голка, яку теоритично можна буде знайти – товста, травматична, та, скоріш за все, вже використана. Цінники на інсулінові шприци зростатимуть до небес, доки цей товар взагалі не зникне з аптечних мереж.

У соцмережах деякі ознайомлені з проблемою люди радять росіянам скуповувати всі шприци, які тільки можливо. Адже виробництво шприців зупиниться щонайменше на пів року, а всі резерви закінчаться вже дуже-дуже незабаром.

Так само йдуть справи з іншими медичними виробами, якими також вартує запастися про запас на чималий термін. Аж доки у Росії не зможуть виробляти щось власне.

Росія – країна, що не виробляє навіть голки

За даними багатьох експертів, Росія роками імпортовувала всі комплектуючі для двох- та трьохкомпонентних шприців з України, Азербайджану, Китаю та Японії. Останні дві країни були постачальниками голок. Зокрема – тих, якими користуються інсулінозалежні.

На 100% Росія залежна від постачання катетерів, та ін'єкційних вузлів з безфталатного латексу. Оскільки будь-який латекс, з якого росіяни можуть виготовляти медичні розхідники, може виявитися смертельним для пацієнтів під час довгострокових процедур типу крапельниць. Особливу небезпеку потенційні російські вітчизняні вироби можуть представляти для алергиків.

Крім того, для використання крапельниць росіянам потрібна особлива сито-тканина, яку закуповували в Італії та Франції. Відшукати заміну цій сировині росіяни начебто можуть, але якість виробів, за словами фахівців, буде під величезним сумнівом. Оскільки виробництво сучасних та дійсно безпечних крапельниць на всіх заводах Росії та Білорусі станом на зараз неможливе через застаріле обладнання. Придбати устаткування для заводів росіяни можуть у Туреччині та Китаї, але наразі жодна з цих країн не погодилася постачати росіянам подібну продукцію.

Фактично росіяни виявилися не здатними замінити власною продукцією взагалі нічого, що вимагає хоча б якихось технологій. Всі медичні вироби з поліпропілену, поліетиленів низького та високого тиску, будь-які складні компоненти медичних розхідників, у Росії виробляти фактично не можуть. Принаймні з урахуванням всіх вимог безпеки. Оскільки навіть провести дослідження виробів у разі, якщо країна-бензоколонка почне виробляти власну продукцію з власної сировини, буде неможливо. Адже всі випробування на крові, аби довести не токсичність, та не пірогенність виробів, можливі виключно з використанням імпортних реактивів та лакмусів. Тому якщо через пару місяців у Росії з'являться, скажімо, власні катетери з підписом "made in Rissua", ніякої гарантії про те, що подібні вироби не викличуть згортання крові чи якусь алергічну реакцію, ніхто не надасть.

Через 2 місяці під виглядом нових шприців можуть продавати "стерилізовані" радіацією

Деякі фахівці зазначають, що наразі на російських фармакологічних заводах та фабриках проводять тестування стерилізації шприців та голок, які вже були у використані. Науковці розглядали два варіанти проведення цього заходу: за допомогою газу та радіації. Втім, газова стерилізація є вкрай небезпечною, адже у випадку несправності обладнання все виробництво може бути знищене. Через це представники науково-дослідницьких інститутів зосередилися на спробах очищення за допомогою спеціальних гамма-гармат.

Наскільки ефективною буде подібна технологія, здогадатися не важко, адже жодна країна світу подібні технології для обробки шприців ніколи навіть не розглядала. Втім, цілком ймовірно, що незабаром, аби не лякати росіян, під виглядом нових шприців їм продаватимуть використані та "очищені". Із непомітними залишками крові та радіаційним фоном.