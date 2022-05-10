По данным источников 24 канала, на самом деле ситуация с наказанием россиян за совершенное несколько иная. Украинские власти активно занимаются написанием соответствующих законопроектов и консультируются с международными экспертами, чтобы привлечь к уголовной ответственности вообще каждого из рашистов. Даже если он не стрелял. Даже если не пересекал границу, а просто возил технику из воинских частей на полигоны, обслуживал самолеты или занимался передислокацией ракетных комплексов. Касается это и белорусов.

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Каждый российский военный от рядового до генерала бдет наказан за участие в войне против Украины. Совершившие преступления типа мародерства, пыток, изнасилований или убийства получат от 30 лет до пожизненного. Оккупанты же, на чьих руках нет крови, пробудут за решеткой как минимум несколько лет.

Индивидуальная ответственность возможна

Как говорят юристы-международники, проблема привлечения к ответственности рашистов состоит исключительно в том, чтобы расследовать поступки каждого. Списки всех военнослужащих России, принимающих непосредственное участие в боях против защитников Украины, есть. Так же есть список всех россиян и белорусов, которые так или иначе причастны к войне.

Российские военные почему-то считают, что просто за участие во вторжении их нельзя судить, они выполняли приказы высшего руководства своей страны. Однако согласно действующему украинскому и международному законодательству, каждый совершивший военные преступления будет нести за это ответственность. Те, кто не убивал, не насиловал и не мародерил, ложно рассчитывают на то, что их не в чем обвинять, поскольку они были причастны к геноциду украинского народа, посягнули на территориальную целостность Украины и совершили еще ряд преступлений, просто появившись на нашей территории с оружием

Лучшие специалисты по международному праву Украины, США, Великобритании и других цивилизованных стран уже начали процедуру привлечения каждого рашиста к ответственности именно за геноцид, а это преступление также не имеет сроков давности. Впрочем, если вопрос международного трибунала может затянуться на многие годы, любой украинский суд может заочно осудить каждого из оккупантов за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Это означает только одно: даже при возвращении россиянина домой после войны его ожидает международный розыск.

Также россияне могут не рассчитывать, что их наказание будет сильно отложенным. Кроме непосредственного привлечения к уголовной ответственности дипломаты уже запустили процедуру объявления санкций в отношении них и членов их семей – с запретом въезда в цивилизованные страны мира, закрытием счетов и всеми другими нюансами. А те страны, которые не присоединятся к ограничениям, могут задерживать преступников благодаря их пребыванию в международном розыске. Это касается и Египта, и Турции, и Грузии, и других стран, которые россияне считают "дружественными".

Можно отследить почти каждое движение большинства захватчиков

Судя по разговорам со многими пленными россиянами, оккупанты рассчитывают на то, что следователи не смогут доказать их вину в совершении преступлений, а также на то, что правоохранители никогда не справятся с таким объемом работы. Однако сейчас над раскрытием военных преступлений, совершенных россиянами, работают тысячи украинских и иностранных следователей. Они оперируют полным набором доказательств, всеми возможными фото, видео, свидетельствами очевидцев и т.д. А также устанавливают чуть ли не полную картинку действий того или иного оккупанта.

Как оказывается, каждая камера видеонаблюдения, подключенная к интернету, каждая дорожная камера в Украине с момента оккупации была перестроена на запись видео. Отныне терабайты информации анализируют с помощью нейросетей и специальных программ, которые идентифицируют каждого попавшего на записи россиянина. В том числе и благодаря тому, что в Украине таких камер очень и очень много, следователи могут установить всех, кто грабил магазины, выносил чужие вещи из подъездов многоэтажек, стрелял по бойцам ВСУ и по гражданским. Также анализируются записи беспилотников, мобильных телефонов, спутников и других источников информации. Кроме того, работает сайт "Трибунал Гаага", где собраны все известные факты совершения россиянами военных преступлений. Волонтеры, создавшие проект, находятся в связи с международными прокурорами и призывают всех свидетелей российских преступлений писать о них в специальной обратной форме.

Даже несмотря на то, что следователям и нейросетям нужно обработать огромный объем данных, программное обеспечение примерно за полгода сможет автоматически проанализировать и рассортировать информацию по каждому из оккупантов, создать приблизительную карту его перемещений по Украине, а также выделить среди россиян непосредственно совершивших тяжкие преступления. При этом юридически те, чьи руки не в крови, должны нести такую же ответственность, как и исполнители преступлений, только могут получить меньшие сроки наказания.

Спецотряд для ликвидации

Кроме того, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, уже создан специальный орган, отвечающий за наказание российских военных преступников, независимо от того, в каком городе России находятся. Конечно, Украина является демократическим государством, уважающим верховенство права, но все дипломаты и юристы хорошо знают историю и понимают, как все можно урегулировать с учетом всех международных отношений. Поэтому каждый, кто совершал преступления в Буче, Ирпене, Бородянке, Тростянце, Мощуне, Ахтырке и во всех других городах, находившихся под оккупацией, никогда не будет чувствовать себя в безопасности. Наказание обязательно догонит каждого. Как это произошло с Александром Захарченко, "Моторолой", "Гиви", Евгением Жилиным и многими другими менее известными боевиками.