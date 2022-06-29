По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, из-за тяжелых боев и огромного количества потерь "трехсотых" российских военных уже давно везут даже не в прифронтовые больницы, а в больницы в десятках километров от линии столкновения. Медицинские учреждения на оккупированной части Донбасса работают в режиме полевых госпиталей и захлебываются от потока раненых.

Смотрите также Медицинский кризис начался: в Москве и области – перебои со снабжением лекарствами

Из-за огромных безвозвратных потерь в армии России, командиры армий уже давно отдали приказ о предоставлении первоочередной помощи именно оккупантам. Боевики из "армий" недореспублик и мобилизованные на Донбассе на адекватное лечение надеяться вообще не могут.

Возле больниц слышно, как бьются в агонии россияне

Из-за тотального медицинского кризиса в самой России, оккупанты оказались не способными обеспечить больницы Донбасса нужным количеством медикаментов.

Кроме того, в медицинских учреждениях захваченных городов Донбасса и Луганской области не хватает квалифицированного персонала. Хирургам под дулами автоматов иногда приходится работать без перерыва по 30 часов, лишь бы спасти какого-нибудь очередного полковника.

Отсутствие у рядового состава навыков тактической медицины и невозможность своевременного оказания квалифицированной помощи привело к тому, что чаще всего в медицинских учреждениях раненым банально ампутируют конечности. При этом такие операции считаются простыми и производятся фельдшерами и медсестрами.

Фактически выживаемость при ранении в сводном оккупационном войске не превышает 30%. Даже попадание обломка в руку с легкостью приводит к отрезанию конечности, распространению инфекции и болезненной смерти.

По словам местных жителей, возле каждой больницы на оккупированной части Донбасса постоянно можно услышать громкий стон бьющихся в агонии солдат.

Боевиков, присоединившихся к войску России в войне против Украины, чаще всего везут в самые отдаленные от фронта районы, из-за чего они в основном умирают по дороге в больницы.

Гражданским говорят, чтобы лечились сами

Впрочем, недавно медицинские учреждения так называемых "ДНР" и "ЛНР" столкнулись с еще одной проблемой – большим потоком раненых гражданских. Из-за обстрелов, совершаемых российскими оккупантами, а также из-за взрывов складов с боеприпасами, скорые начали получать большое количество вызовов от местного населения. Однако везти травмированных в медицинские учреждения фактически некуда.

Так, 26 июня под Алчевском в результате "хлопка" на складе с боеприпасами начали детонировать снаряды. Обломки от них нанесли повреждение как террористам и россиянам, так и местным жителям. Конечно, никакой вины за размещение склада посреди жилой зоны, а также за несоблюдение техники безопасности оккупанты не испытывают. Раненых гражданских медики пытались отвезти в местную больницу, где им напрямую отказали в госпитализации травмированных. Мол, все места заняты российскими военными.

Поэтому первым раненым мирным жителям кое-как оказывали помощь работники скорой. В дальнейшем многим просто говорили, чтобы они сами лечили свои раны, и даже не выезжали на вызовы.