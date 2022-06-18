Вперше про "бавовну" повідомили близько 23:00. На відео чути, як росіяни скаржаться, що по їхньому місту "знову б'ють".

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У Бєлгороді знову "бавовна"

Приблизно о 23:00 в низці телеграм-каналів почали з'являтися відео "хлопків" у російському місті Бєлгород. Воно розташоване всього за 80 кілометрів від Харкова. Саме звідти загарбники часто запускають ракети по Україні.

Найімовірніше, що ця "бавовна" також є наслідком запуску ракет по Харкову. Адже після "хлопків" у Бєлгороді в українському місті чули потужні вибухи.

Дивіться відео "хлопків" у Бєлгороді:

Попри те, що росіяни зафільмували момент запуску ракет по Україні, вони досі переконані, що б'ють саме по їхньому місту. Водночас у підписах до відео мовиться, що "бавовна" може бути звуком роботи системи протиповітряної оборони.

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Місцеві жителі вчергове самі ж зафіксували злочини, які коять окупаційні війська проти мирних українців. Позаяк наразі невідомо, які наслідки спричинив цей черговий ворожий обстріл Харкова.

Водночас росіяни свято вірять у те, що саме ЗСУ гатять по Бєлгороду. Однак українські захисники не запускають ракети по російських містах. Це ж раніше підтвердили у Генштабі. Тож, чому там постійно виникає "бавовна", росіяни повинні запитувати у своїх збройних сил.

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