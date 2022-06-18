Вперше про "бавовну" повідомили близько 23:00. На відео чути, як росіяни скаржаться, що по їхньому місту "знову б'ють".
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У Бєлгороді знову "бавовна"
Приблизно о 23:00 в низці телеграм-каналів почали з'являтися відео "хлопків" у російському місті Бєлгород. Воно розташоване всього за 80 кілометрів від Харкова. Саме звідти загарбники часто запускають ракети по Україні.
Найімовірніше, що ця "бавовна" також є наслідком запуску ракет по Харкову. Адже після "хлопків" у Бєлгороді в українському місті чули потужні вибухи.
Дивіться відео "хлопків" у Бєлгороді:
Попри те, що росіяни зафільмували момент запуску ракет по Україні, вони досі переконані, що б'ють саме по їхньому місту. Водночас у підписах до відео мовиться, що "бавовна" може бути звуком роботи системи протиповітряної оборони.
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Місцеві жителі вчергове самі ж зафіксували злочини, які коять окупаційні війська проти мирних українців. Позаяк наразі невідомо, які наслідки спричинив цей черговий ворожий обстріл Харкова.
Водночас росіяни свято вірять у те, що саме ЗСУ гатять по Бєлгороду. Однак українські захисники не запускають ракети по російських містах. Це ж раніше підтвердили у Генштабі. Тож, чому там постійно виникає "бавовна", росіяни повинні запитувати у своїх збройних сил.
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Коротко про останню "бавовну" у російському Бєлгороді
- У Бєлгороді та області чують "хлопки" щонайменше з кінця березня. Зокрема, місцеві жителі нещодавно заявили, що бачать "шари" в небі.
- Російська пропаганда любить звинувачувати у цьому ЗСУ. Зокрема через те, що Бєлгородська область межує з Харківською та Сумською.
- Радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що Росія може запровадити воєнний стан в областях, які межують з Україною. Мовиться про Ростовську, Курську та Бєлгородську області.
- Президент Володимир Зеленський також прокоментував питання щодо ймовірних атак на Бєлгород. За словами глави держави, він не обговорює жодного зі своїх наказів як головнокомандувача. Адже є речі, якими президент ділиться лише з військовими ЗСУ.
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