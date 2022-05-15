Так, закликають відновити історичну справедливість та "повернути Бєлгород у лоно Харківської області". Також там мовиться про "Бєлгородську народну республіку".

До речі У російському Бєлгороді знову горить: цього разу зайнялось приміщення біля залізниці

Листівки помітили на стовпах та на машинах. Підписані вони від легіону "Свобода Росії".

Легіон "Свобода Росії" вже почав свою роботу,

– написано на листівках.

До слова, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов зауважував, що ймовірність перенесення бойових дій на територію Росію безумовно існує. Це залежить від багатьох факторів. Політик визнав, що можуть навіть з'явитись "Бєлгородська, Курська, Брянська народні республіки".

Він також додав, що Україна не питатиме, як їй захищатись, а буде використовувати усі можливі способи.

Листівки у Бєлгороді / Фото "Оперативний ЗСУ"



Листівки на машинах у Бєлгороді / Фото "Оперативний ЗСУ"

"Хлопки" у Бєлгороді

У Бєлгородській області останнім часом почастішали вибухи та пожежі. Наприклад, 11 травня росіяни бідкались на "тяжку ситуацію". Вони публікували фото займань та говорили, що є загиблий.

6 травня на околицях міста також виднілись стовпи диму. Люди писали, що в районі села Червоний Хутір, яке розташоване недалеко від кордону з Україною, "прилетіло щось серйозне".

14 травня жителі міста знову чули гучні звуки, що нагадували вибухи. Також ввечері зайнялось приміщення біля залізниці. Росіяни писали, що воно було порожнє. Причини – невідомі.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович відзначав, що в Бєлгороді відбувається щось дивне – то база вибухне, то склади горять. Чиновник припустив, що російська влада може ввести воєнний стан на територіях, які межують з Україною – Ростовська, Курська, Бєлгородська області.

До речі, Кремль традиційно звинувачує у ситуації Україну, однак цілком ймовірно, що для таких заяв й Росія влаштовує провокації на своїй території.

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