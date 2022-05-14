Новини з Бєлгородської області

У місцевих телеграм-каналах поширили відео, на яких чути сильні вибухи у місті Строїтель. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Росіяни в паніці розбігаються: з'явилось відео вибухів у Бєлгородській області

Також на кадрах помітні дві яскраві точки в небі, ймовірно – авіація. Місцеві мешканці традиційно матюкаються та кажуть, що їм страшно. Крім звуків вибухів, росіян сильно налякав дим, який піднявся над містом. Однак це всього-на-всього дим з труби цементного заводу. Телеграм-канали запевнили своїх читачів, що це ніяк не пов'язано з вибухами. А от, що спровокувало загадкові "хлопки" – окупанти не кажуть.

Росіяни налякалися диму, який йшов з заводу / Фото бєлгородських телеграм-каналів

Дивіться відео, на якому чути вибухи у Строїтелі (Увага! Ненормативна лексика, 18+):

Росіян налякала авіація в небі: відео (Увага! Ненормативна лексика, 18+)

Згодом росіяни заявили, що це були винищувачі, які перейшли на "сверхзвук". Припускають, що вони полетіли в сторону України.

Зауважимо, що саме в цей час у всіх регіонах України, крім західних, була оголошена повітряна тривога. Наші військові отримали інформацію про можливі авіаудари та закликали місцевих мешканців сховатися в укритті.

Читайте також Воєнний стан можуть ввести в областях Росії, що межують з Україною, – Арестович

Останні новини про "хлопки" та пожежі в Росії

3 травня гучні звуки, які нагадували вибухи, або як їх називають російські журналісти "хлопки", пролунали в центрі Бєлгорода. Через це навіть спрацювала сигналізація в автомобілів.

2 травня трапилася масштабна пожежа на Пермському пороховому заводі. Унаслідок неї загинули 2 жінок.

У Підмосков'ї загорілося видавництво "Просвещение", яке вирішило прибрати згадки про Київ та Україну з підручників. Через те, що вогнеборці пізно приїхали на виклик, склади приміщення згоріли вщент.

Це може вас зацікавити – главу Пентагону вперше з початку війни поговорив з Шойгу: відео