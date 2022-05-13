У мережі з'явилося відео з нібито кадрами обстрілу села. Його поширили російські телеграм-канали, пише 24 канал.

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На кадрах чути, що росіяни добряче налякалися. Вони у паніці бігли в укриття та налякано кричали. Що саме трапилося в селі – невідомо. Адже російська влада ніяк не пояснює загадкові вибухи у Бєлгородській області.

Дивіться відео, як росіяни втікають від вибухів:

Кремль може ввести воєнний стан

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що керівництво Росії може запровадити воєнний стан. Однак не на всій території країни, а лише в прикордонних з Україною областях. Мовиться про Ростовську, Курську та Бєлгородську області.

"Росіяни можуть (ввести воєнний стан – 24 канал), бо там щось дивне постійно відбувається. То база вибухне, то склади горять", – говорив Арестович.

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Коротко про загадкові вибухи в Бєлгороді

У Бєлгородській області вже тривалий час щось бахкає. Влада не пояснює, що саме відбувається, а журналісти говорять лише про "хлопки". Водночас місцеві переконані, що їх обстрілюють Збройні Сили України. Хоча наші бійці таку інформацію заперечили.

3 травня гучні звуки пролунали в самому центрі Бєлгорода. Через це у припаркованих автомобілів спрацювала сигналізація.

Перед тим, 2 травня, горів Пермський пороховий завод. Окупанти казали, що причина загоряння може бути в порушенні правил безпеки або ж – палінні в забороненому місці. Унаслідок пожежі загинули 2 жінки.

У Підмосков'ї загорівся склад видавництва "Просвещение". Це досить іронічно, адже саме це видавництво запланувало прибрати всі згадки про Україну та Київ з підручників історії. До речі, приміщення згоріло вщент, адже пожежники не прибули вчасно.

До теми дивіться відео про те, як росіяни накрили "Градами" колону з цивільними: