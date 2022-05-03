Відповів на вкрай актуальне запитання глава держави в інтерв'ю грецькому виданню. Цей матеріал оприлюднили 2 травня.

До теми Як Кремль бреше про атаку на Бєлгородську область Росії

Ми не вдираємося в інші країни

Президент підкреслив, що Україна завжди та без виключень дотримується міжнародного права. Тому вона не може робити нічого, що б йому суперечило.

Якщо брати тимчасово окуповані території, то я вважаю, що ми маємо право проводити ті чи інші кроки на нашій землі. Все в рамках міжнародно визнаних кордонів. Про інші дії мені невідомо,

– сказав президент України.

Слід зауважити, що схоже в президента вже запитували 2 квітня, коли сталися пожежі в російському Бєлгороді. Тоді він підкреслив, що не може коментувати інциденти, які стаються на території інших держав.

Чому це цікавить міжнародні ЗМІ

У Росії понад місяць періодично трапляються дивні події, які російська пропаганда приписує Україні. Кілька найгучніших із них:

1 травня у Бєлгородській області спалахнув об'єкт, який належить міноборони країни-агресора. Там піднявся величезний стовп диму та лунали вибухи. Згодом місцеві телеграм-канали повідомили, що палає склад боєприпасів. Губернатор області незадовго після цього повідомив лише про те, що вогонь перекинувся на 7 будівель. Але сказав, що є нібито лише 1 потерпілий.

Рівно за місяць до цього там загорілася велика нафтобаза. Полум'я охопило резервуари з паливом і займання дуже довго не могли загасити. Важливо, що це було не звичайне місце зберігання, а важливий логістичний центр експорту пального. Тоді російська пропаганда почала говорити, що нібито це сталося внаслідок атаки українськими гелікоптерами.

А 29 березня в селі Червоний Жовтень під Бєлгородом прогриміли потужні вибухи. Усі містяни могли бачити велетенський феєрверк, який практично освітив нічний горизонт. Але в момент, коли місто вже панікувало, губернатор області лише сказав, що "на місці працюють екстрені служби". Українці не розгубилися та почали тролити перестрашених білгородців.

До теми – як росіяни реагували на вибухи в Бєлгороді: дивіться відео