Українців у Бєлгороді не було
Про це сказав військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу. Він наголосив, що на відео це помітно.
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Як наголосив експерт, це ні в якому разі не могли б бути українські Збройні Сили. Річ у тім, що ми не перетинаємо кордони, не завдаємо ударів по території Росії.
На відео чітко видно, що це не Мі-24. У нього немає хвостової балки з хвостовим гвинтом. Хвіст короткий, тож це може бути тільки російські К-50 або К-52. У нас таких взагалі немає на озброєнні,
– наголосив Жданов.
Юридично, за його словами, у нас станом на сьогодні немає стану війни. Тому будь-які спроби завдати удару по Росії можуть оцінювати як агресію з боку України.
Тим паче, долетіти до Бєлгорода і бути непоміченими їхніми ППО і діяти в містах – зараз фізично неможливо.
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