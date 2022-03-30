Ті мешканці Росії, які ще можуть зайти у свої соцмережі, зазнали розгромної поразки в інформаційній війні на, так би мовити, бєлгородському фронті.
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Після вибухів, що пролунали в місті ввечері 29 березня, наші кібервійська поширили низку жартівливих повідомлень у мережі. І їх панічно підхопили росіяни, повідомляє 24 канал.
"Мітки", "диверсанти" та інші причини негайно тікати з Бєлгорода
Тепер у місцевих чатах розносять фейки, якими росіяни атакували нас у перші дні повномасштабної війни. Зокрема, бєлгородців попереджають про розставлені в місті мітки та позначені на мапі "фермерські господарства" (їх вважають наступними цілями для "ударів").
Бєлгородці шукають "ворожі мітки" / Фото з соцмереж
Куди ж без українських та натовських диверсантів, які нібито зайшли в російське місто.
Мешканців Бєлгорода попереджають про українських "диверсантів" / Фото з соцмереж
Кажуть, "азовці" їздять російським містом на військовій техніці, що маркована літерою Z.
Українці тролять росіян після вибухів у Бєлгороді / Фото з соцмереж
І поки "сусіди" панікують, українці запрошують їх до, наприклад, Харкова. Наше місто готове "гостинно" зустріти російських біженців. Рекомендуємо поквапитися з евакуацією, бо, подейкують, жителям прикордонних з Україною регіонів уже не дозволяють виїхати. Імовірно, чекають "зеленого коридору".
Росіян запрошують "евакуюватися" до Харкова / Фото з соцмереж
І найслушніша порада дня для росіян. Можливо, коли вони припинять дивитися своє пропагандистське телебачення, то й припинять підтримувати "спецоперацію".
Українці тролять росіян / Фото з соцмереж
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