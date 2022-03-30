Те жители России, которые еще могут зайти в свои соцсети, потерпели разгромное поражение в информационной войне на, так сказать, белгородском фронте. После взрывов, прогремевших в городе вечером 29 марта, наши кибервойска распространили ряд шутливых сообщений. И их панически подхватили россияне, сообщает 24 канал.

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"Метки", "диверсанты" и другие причины немедленно бежать из Белгорода

В местных чатах распространяют фейки, по которым россияне атаковали нас в первые дни полномасштабной войны. В частности, белгородцев предупреждают о расставленных в городе метках и обозначенных на карте "фермерских хозяйствах" (их считают следующими целями для "ударов").

Белгородцы ищут "вражеские метки" / Фото из соцсетей

Куда без украинских и натовских диверсантов, якобы зашедших в российский город.

Жителей Белгорода предупреждают об украинских "диверсантах" / Фото из соцсетей

Говорят, "азовцы" ездят по российскому городу на военной технике, маркированной буквой Z.

Украинцы троллят россиян после взрывов в Белгороде / Фото из соцсетей

И пока "соседи" паникуют, украинцы приглашают их в, например, Харьков. Наш город готов "гостеприимно" встретить российских беженцев. Рекомендуем поторопиться с эвакуацией, потому что, говорят, жителям приграничных с Украиной регионов уже не позволяют уехать. Вероятно, ждут "зеленого коридора".

Россиян приглашают "эвакуироваться" в Харьков / Фото из соцсетей

И самый подходящий совет дня для россиян. Возможно, если они перестанут смотреть свое пропагандистское телевидение, то и перестанут поддерживать "спецоперацию".

Украинцы троллят россиян / Фото из соцсетей