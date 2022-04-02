Про цей інцидент в українського президента запитали у Fox News. Політик дав американському телеканалу розлоге інтерв'ю про російське вторгнення.

До теми "Україна напала на Росію": для чого Путіну авіаудар по Бєлгороду​

Є теми, які Зеленський обговорює лише із ЗСУ

Російські чиновники бідкаються, що Україна нібито вдарила по нафтобазі уі Росії, використовуючи гелікоптери. Тож журналісти запитали Зеленського, була така атака чи ні.

Пробачте, але я не обговорюю жодного з моїх наказів як головнокомандувача. Є речі, якими я ділюся лише з військовими ЗСУ й коли вони зі мною розмовляють,

– відповів він.

Й додав, що для нас важливо, аби весь світ знав, що Україна – це країна, яка перебуває у стані війни. Адже на нас напали, ось що справді важливо. Саме це і є найбільшою трагедією.

На що ще звернув увагу президент

"Чути повідомлення про те, що щось вибухнуло, поки йде війна в Україні… Чесно кажучи, непрофесійно про це говорити. Вони окупували нашу територію, вони напали на нас. Ця війна триває вже 8 років. Тому що б не сталося, у тій чи іншій ситуації мені складно коментувати", – пояснив політик.

Вибух у Бєлгороді: що про це відомо

Бєлгород – це російське місто, розташоване приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною. Зранку 1 квітня тамтешні ЗМІ повідомили про пожежу на нафтобазі.

Місцеві рятувальники заявили про щонайменше 2 постраждалих. Губернатор спробував звинуватити у цьому "українські гелікоптери, які зайшли на територію Росії".

Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що Україна тут – ні до чого. Згодом у Білому досі нагадали, що у цій війні – лише один агресор.

Чому ЗСУ не могли атакувати Бєлгород – думка експерта: дивіться відео