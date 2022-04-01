Про це в ефірі 24 каналу заявив військовий експерт Олег Жданов.

Цікаво У Бєлгороді паніка, – у МВС відповіли на фейки Росії про "авіаудар по нафтобазі"

Вигаданий Росією "наступ ЗСУ", зокрема нібито обстріли з гелікоптера українськими силами нафтобази у Бєлгороді, може стати передумовою для введення воєнного стану на території Росії. Своєю чергою, це передбачатиме загальну мобілізацію.

Жданов пояснив, що такі провокації, наприклад, вибухи у Бєлгороді, російська влада створює, аби розпочати загальну мобілізацію. Ворожій армії бракує сил.

Водночас на деяких напрямках відбувається ротація військ ворога. За словами військового експерта, відведення військ з Київського та Чернігівського напрямків справді відбувається, однак сили виводять лише для того, аби передислокувати на Донбас.

Олег Жданов прокоментував вибух у Бєлгороді: дивіться відео