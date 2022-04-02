Прессекретарка Білого дому Джен Псакі наголосила, що у цій війні є лише один агресор – це Путін і російські військові, керовані божевільним диктатором.

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Речниця вказала, що Україна не підтвердила удар по нафтобазі в Бєлгороді. Вона відповіла на запитання про можливі обстріли території Росії у майбутньому.

Я не збираюся вдаватися в гіпотетичне майбутнє,

– зазначила Джен Псакі

Нагадаємо, Олексій Арестович прокоментував вибух так: "Можливо, хтось покурив не в тому місці чи ще щось. Можливо, російські військові у такий спосіб саботують доступними методами виконання наказів".

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