Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что в этой войне только один агрессор – это Путин и российские военные, руководимые безумным диктатором.

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Пресс-секретарь указала, что Украина не подтвердила удар по нефтебазе в Белгороде. Она ответила на вопрос о возможных обстрелах территории России в будущем.

Я не собираюсь вдаваться в гипотетическое будущее,

– отметила Джен Псаки

Напомним, Алексей Арестович прокомментировал взрыв так: "Возможно, кто-то покурил не в том месте или что-то еще. Возможно, российские военные таким образом саботируют доступными методами выполнение приказов".

Взрыв на нефтебазе в Белгороде: смотрите видео