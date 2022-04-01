В эфире марафона единых новостей чиновник отметил, что Украина не имеет никакого отношения к инциденту. 24 канал передает детали.

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Это может случиться на территории всей России

Алексей Данилов подчеркнул, что Украина не комментирует взрыв на нефтебазе в российском Белгороде, ведь обвинения России, что его якобы совершила Украина – неправда.

Они говорят, что мы это сделали (ударили по нефтебазе в Белгороде – ред. 24 канал). Это не соответствует действительности. Мы это не комментируем. Они должны понимать, что это может случиться на всей территории России,

– прокомментировал Секретарь СНБО Украины.

Возгорание нефтебазы в Белгороде / Фото из соцсетей

К слову, Данилов также прокомментировал заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова, что инцидент якобы "не будет содействовать переговорам между Украиной и Россией относительно войны. "Это не способствует переговорам, а способствует ли переговорам убийство наших детей?", – добавил украинский чиновник.

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