Советник министра внутренних дел Антон Геращенко попытался разобраться, что утром 1 апреля происходит в голове простого россиянина, обманутого путинской пропагандой.

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Непоследовательность российской пропаганды

А россиянин думает, кому же верить.

Сначала известный пропагандист Соловьев пишет, что 2 украинских вертолета ударили по нефтебазе в Белгороде,

– отметил Геращенко.

В то же время так называемый министр обороны Сергей Шойгу накануне уверял, что главные цели "спецоперации", в частности, и "демилитаризация", уже достигнуты. Советник украинского министра удивился: "Что это за демилитаризация такая, когда ВСУ якобы наносят удары по Белгороду, а хваленая российская ПВО даже не замечает их".

Однако и это не все. Есть еще третья позиция – в сети пишут, что сами россияне нанесли удар по своей нефтебазе, чтобы "возмутить народ России против Украины".

Геращенко подытожил, что это является примером того, как россияне позволяют себя запутывать.

Пожар на нефтебазе Белгорода

Утром 1 апреля на нефтебазе российского Белгорода, расположенного недалеко от границы Украины, вспыхнул пожар. Пламя охватило резервуары с топливом. В результате возгорания пострадали по меньшей мере 2 работника нефтебазы.

Губернатор области попытался обвинить в пожаре украинцев, отметив, что "огонь вспыхнул в результате авиаудара с 2 вертолетов украинских военных, которые зашли на территорию России".

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что на видео четко видно, что это не Ми-24, потому что у них нет хвостовой балки с хвостовым винтом. Хвост короткий, так что это может быть только российские к-50 или к-52.

Напомним, советник главы Офиса Президента Алексей Арестович ранее объяснил, почему Украина не стреляет по объектам на территории России. Этого не делают, чтобы у врага не было никаких аргументов того, что Украина оказывает агрессию.

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