Об этом советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал в интервью. Журналист попросил уточнить, есть ли у ВСУ возможность наносить удары по территории России. Если да – то почему тогда этого не делают.

Важно Там будет очень тяжело, – Арестович о Мариуполе и попытке оккупантов оцепить зону ООС

Стрелять по территории России можем, но есть один нюанс

По словам Арестовича, у Вооруженных Сил Украины есть соответствующее оружие, которое могло бы стрелять по военным объектам России. Однако могут быть отрицательные последствия.

Есть возможность. Но это будет огромный аргумент для тех, кто говорит, что украинцы – агрессоры. Зачем им прибавлять мотивации? – объяснил Арестович.

Напомним, ВСУ освободили Николаевскую область от российских оккупантов и понемногу начали вытеснять в Херсонской. Однако вернуть Херсон – это достаточно сложная задача.