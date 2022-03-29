Про це радник глави Офісу Президента Олексій Арестович розповів в інтерв’ю. Журналіст попросив уточнити, чи є в ЗСУ можливість завдавати удари по території Росії. Якщо так – то чому ж тоді цього не роблять.

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Стріляти по території Росії можемо, але є один нюанс

За словами Арестовича, в Збройних Сил України є відповідна зброя, яка допомогла б стріляти по військових об’єктах Росії. Однак можуть бути негативні наслідки.

Є можливість. Але це буде величезний аргумент для тих, хто каже, що українці - агресори. Навіщо їм додавати мотивації? – пояснив Арестович.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили Миколаївську область від російських окупантів і потрошки почали витісняти у Херсонській. Однак повернути Херсон – це досить складне завдання.

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