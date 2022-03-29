Радник Офісу Президента Олексій Арестович підтвердив інформацію, що ЗСУ вигнали російських окупантів з Миколаївської області та почали очищення Херсонської.

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Звільнення Херсона

Також треба розуміти, що звільнити від окупантів Херсон буде дуже складно.

Перейти Дніпро угрупуванням, яке буде здатне звільнити Херсон – дуже важка робота. Зважаючи на те, що шлях для російської авіації від Криму дуже короткий, це все буде під постійною загрозою повітряних ударів,

– пояснив Арестович.

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