Об этом инциденте у украинского президента спросили у Fox News. Политик дал американскому телеканалу пространное интервью о российском вторжении.

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Есть темы, которые Зеленский обсуждает только с ВСУ

Российские чиновники жалуются, что Украина якобы ударила по нефтебазе в России, используя вертолеты. Так что журналисты спросили Зеленского, была такая атака или нет.

Извините, но я не обсуждаю ни одного из моих приказов в качестве главнокомандующего. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными ВСУ и когда они со мной разговаривают,

– ответил он.

И добавил, что для нас важно, чтобы весь мир знал, что Украина – страна, которая находится в состоянии войны. На нас ведь напали, вот что действительно важно. Именно это и есть величайшая трагедия.

На что еще обратил внимание президент

"Слышны сообщения о том, что что-то взорвалось, пока идет война в Украине… Честно говоря, непрофессионально об этом говорить. Они оккупировали нашу территорию, они напали на нас. Эта война длится уже 8 лет. Потому что бы не произошло, в той или иной ситуаци мне сложно комментировать", – объяснил политик.

Взрыв в Белгороде: что об этом известно

Белгород – это российский город, расположенный примерно в 50 километрах от границы с Украиной. Утром 1 апреля местные СМИ сообщили о пожаре на нефтебазе.

Местные спасатели заявили о по меньшей мере 2 пострадавших. Губернатор попытался обвинить в этом "украинские вертолеты, зашедшие на территорию России".

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что Украина здесь – ни при чем. Впоследствии в Белом доме напомнили, что в этой войне только один агрессор.

Почему ВСУ не могли атаковать Белгород – мнение эксперта: смотрите видео