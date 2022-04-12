Деталі розкрив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Російські пропагандисти склепали фейкове відео й традиційно самі ж "спалилися".
Зауважте Росія готує дезінформаційну кампанію про свою "перемогу"
Російські пропагандисти поширили фейкове відео на тему: "Зеленський наказав укрофашистам атакувати Бєлгородську область",
– мовиться у повідомленні.
На відео окупантів видно загін бійців. В одного з них – емблема роти МВС України "Торнадо". Її розформували ще у 2015 році.
Далі акторам, які зображають українських військових, кажуть "Рівняйсь! Смирно!", а мало б бути "Струнко". А далі зачитують нібито "указ Зеленського". Президента Володимира Зеленського називають "головнокомандувачем українських Збройних Сил". Насправді головнокомандувач ЗСУ – Валерій Залужний.
Важливо – До Петербурга прилетів борт із десятками поранених окупантів: дивіться відео