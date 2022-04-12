Детали раскрыл Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Российские пропагандисты склепали фейковое видео и традиционно сами же "спалились".

Заметьте Россия готовит дезинформационную кампанию о своей "победе"

Российские пропагандисты распространили фейковое видео на тему: "Зеленский приказал укрофашистам атаковать Белгородскую область",

– говорится в сообщении.

На видео оккупантов видно отряд бойцов. У одного из них – эмблема роты МВД Украины "Торнадо". Ее расформировали еще в 2015 году.

Далее актерам, изображающим украинских военных, говорят "Рівняйсь! Смирно!", а должно было бы быть "Струнко". А дальше зачитывают якобы "указ Зеленского". Президента Владимира Зеленского называют "главнокомандующим украинских Вооруженных Сил". На самом деле главнокомандующий ВСУ – Валерий Залужный.

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