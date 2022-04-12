Российский враг делает это с привлечением псевдоэкспертов. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

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Россия готовит дезинформационную кампанию о своей "победе"

Распространяет этот тезис Кремль с участием сторонника путинского режима, бывшего морского пехотинца США Брайана Берлетика.

Как и вся российская пропаганда, он утверждает, что Украина убивает своих граждан, чтобы подставить Россию.

Этот "эксперт" в англоязычном и русскоязычном информационных сегментах рассказывает о "сирийском сценарии", мол, "украинские военные убивают собственное население, чтобы подставить Россию",

– говорится в сообщении.

По его словам, украинцы делают это для того, чтобы снизить темпы продвижения российской армии.

Зачем России фейки о "победе"

Поскольку враг не одерживает реальные победы в ходе "спецоперации", то прибегает к информационному терроризму украинцев. Так, у и без того истощенных войной людей может сформироваться ложное впечатление по поводу ситуации на фронте.

Позже эти псевдофакты Кремль планирует выдать за доказательства победы.

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