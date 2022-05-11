Про це 24 каналу розповів Олексій Арестович, радник голови Офісу президента України. Він також зазначив, що є ймовірність введення воєнного стану на території Росії, проте лише у декілької областях.

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Ввести воєнний стан на територіях, які межують із Україною – Ростовська, Курська, Бєлгородська, росіяни можуть, бо там щось дивне постійно відбувається. То база вибухне, то склади горять,

– говорить Арестович.

Таким чином окупаційні війська можуть забезпечити собі "спокій" на цих територіях. А щодо введення на всій території Росії мобілізації – це поставити підпис про поразку для внутрішньої аудиторії, переконаний радник голови Офісу президента.

Загроза від прихованої мобілізації в Росії

Росіяни доволі активно провадять приховану мобілізацію і черпають живу силу з кількох джерел:

строковики;

ті військові, які ще залишились в частинах;

добровольці або "мисливці за вдачею";

так звані "декласовані".

На думку Арестовича, ці сили перекидають на фронт, вони не більше, як гарматне м'ясо. За його словами, як правило, такий контингент кидають в гарячі точки без належної підготовки. Росія все, що накопичує – одразу кидає в бій.

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