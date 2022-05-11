Об этом 24 каналу рассказал Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины. Он также отметил, что существует вероятность введения военного положения на территории России, однако только в нескольких областях.

Читайте также У военных есть симптомы химического отравления после атаки россиян, – Арестович

Ввести военное положение на территориях, граничащих с Украиной – Ростовская, Курская, Белгородская, россияне могут, потому что там что-то странное постоянно происходит. То база взорвется, то склады горят,

– говорит Арестович.

Таким образом, оккупационные войска могут обеспечить себе "спокойствие" на этих территориях. А что касается введения на всей территории России мобилизации – это все равно что поставить подписаться в поражении для внутренней аудитории, убежден советник главы Офиса президента.

Угроза от скрытой мобилизации в России

Россияне достаточно активно ведут скрытую мобилизацию и черпают живую силу из нескольких источников:

срочники;

те военные, которые еще остались в частях;

добровольцы или "охотники за удачей";

так называемые "деклассированные".

По мнению Арестовича, эти силы перекидывают на фронт, они не больше, чем пушечное мясо. По его словам, как правило, такой контингент бросают в горячие точки без должной подготовки. Россия все, что накапливает – сразу бросает в бой.

Обратите внимание: У украинских военных есть признаки химического отравления: смотрите видео