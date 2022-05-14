Новости из Белгородской области

В местных телеграмм-каналах распространили видео, на которых слышны сильные взрывы в городе Строитель. Об этом сообщает 24 канал.

Россияне в панике разбегаются: появилось видео взрывов в Белгородской области

Также на кадрах можно увидеть две яркие точки в небе, вероятно – авиация. Местные жители традиционно матерятся и говорят, что им страшно. Кроме звуков взрывов, россиян сильно испугал поднявшийся над городом дым. Однако это всего-навсего дым из трубы цементного завода. Телеграмм-каналы заверили своих читателей, что это никак не связано с взрывами. А вот что спровоцировало загадочные "хлопки" – кафиры не говорят.

Россияне испугались дыма, шедшего с завода / Фото белгородских телеграмм-каналов

Смотрите видео, на котором слышны взрывы в Строителе (Внимание! Ненормативная лексика, 18+):

Россиян напугала авиация в небе: видео (Внимание! Ненормативная лексика, 18+)

Впоследствии россияне заявили, что это были истребители, перешедшие на "сверхзвук". Предполагают, что они улетели в сторону Украины.

Заметим, что именно в это время во всех регионах Украины кроме западных была объявлена воздушная тревога. Наши военные получили информацию о возможных авиаударах и призвали местных жителей укрыться в укрытии.

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Последние новости о "хлопках" и пожарах в России

3 мая громкие звуки, напоминавшие взрывы, или как их называют российские журналисты "хлопки", раздались в центре Белгорода. Поэтому даже сработала сигнализация у автомобилей.

2 мая произошел масштабный пожар на Пермском пороховом заводе. В результате погибли 2 женщин.

В Подмосковье загорелось издательство "Просвещение", которое решило убрать упоминания о Киеве и Украине из учебников. Из-за того, что пожарные поздно приехали на вызов, склады помещения сгорели дотла.

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