Пламя вспыхнуло около 20:00 в воскресенье, 1 мая. Об этом пишут российские пропагандисты.

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Погибли две женщины, третья – в больнице

Масштабный пожар произошел на участке производства "Пластмассы №12" – произошло возгорание продукции.

Следовательно, в результате инцидента погибла на месте происшествия работница завода, еще двоих – госпитализировали. В дальнейшем одна из пострадавших скончалась в больнице. У другой – ожоги 99% тела, ее пока пытаются спасти.

В Перми правоохранители уже принялись устанавливать обстоятельства и причины пожара на предприятии. Предполагаем, огонь возник из-за того, что кто-то не соблюдал технику безопасности или неудачно покурил.

Пермский пороховой завод: что известно

Пермский пороховой завод – одно из огромнейших компаний оборонного комплекса России.

Там производились заряды к реактивным системам залпового огня "Град", "Смерч" и системам ПВО.

Стоит отметить, что российский город Пермь расположен в 1 900 километрах от Украины.

К слову, кремлевские пропагандисты упоминают, что в прошлом году на том же Пермском пороховом заводе произошел взрыв после возгорания склада со спецпродукцией, пострадали три человека.

Загадочные пожару в России: коротко

В России 25 апреля был настоящий день загадочных пожаров: горело много объектов и построек, а именно:

нефтебаза, склад нефти на военной базе, мясокомбинат и предприятие "Агропромкомплект" в Брянске;

дом в Санкт-Петербурге;

авиабаза в Уссурийске;

участки полиции в Москве, Иркутске и Новосибирске;

склад боеприпасов в Белгороде;

в Воронеже и Курске сработало ПВО;

торговый центр возле Тюмени.

Обратите внимание! Алексей Арестович в эфире ютуб-канала Марка Фейгина предположил, что все эти пожары свидетельствуют о начале партизанской войны в России. Он отдельно отметил возгорания военкоматов, сказав, что россияне как могут, так препятствуют призыву и мобилизации.

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