Возможна эвакуация жителей

Сообщается, что лесной пожар в Минусинском районе распространился на 250 гектаров. Местные службы пытаются увести огонь от нескольких населенных пунктов, однако вероятности эвакуации не исключают.

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Почему горят леса

Пожары не могут ликвидировать уже неделю. Среди причин – разрушенная экологическая система в тайге, варварские вырубки и отправки в Китай эшелонов российского леса.

Только за минувшие сутки в Красноярском крае вспыхнули 30 лесных пожаров. Площадь возгорания достигла почти тысячи гектаров.

Масштабные пожары также охватили большую площадь сибирских лесов. Здесь у россиян возникла серьезная проблема — количество спасателей и техники оказалось недостаточным для полной ликвидации возгорания.

Боевые вертолеты, которые могли бы помочь в этой ситуации, вовлечены в войну в Украине.

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Россиян "кинули": пожары никто не гасит

Пожарами оцеплены Новосибирск, Омск и Красноярск – огонь уже приблизился к большим населенным пунктам. Жители видят охваченные пламенем леса прямо из своих окон. Кое-где в воздухе фиксируют значительное превышение содержания вредных веществ.

Впрочем, власть, по мнению россиян, на ситуацию никоим образом не реагирует и просто "кинула" их один на один с горящими лесами. Жители активно жалуются по поводу лесных пожаров в социальных сетях: в сообщениях активно используют хештеги – "своих не бросаем" и "своих бросили".

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