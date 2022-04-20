Россияне жалуются, что власть на ситуацию никак не реагирует, и считают, что их просто "кинули". В результате пожаров уже уничтожены и повреждены десятки домов, сгорели автомобили, города задымлены, а в селах пламя выжигает целые улицы.

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Массовые лесные пожары в России

Пожарами окружены Новосибирск, Омск и Красноярск – огонь уже приблизился к большим населенным пунктам. Жители городов видят охваченные пламенем леса из своих окон. Кое-где в воздухе зафиксировано значительное превышение содержания вредных веществ.

Задымленные российские города / Фото из соцсетей

Задымленные российские города / Фото из соцсетей

В отдельных регионах России населению полностью запретили посещать леса, а также въезжать туда на технике. Такие ограничения сейчас действуют на территориях:

Воронежской, Калининградской, Самарской, Курганской, Тюменской, Свердловской, Омской и Амурской областей;

Забайкальского, Хабаровского и Красноярского края;

Хакасии, Тувы и Бурятии.

Масштабы пожаров в России / Скриншот по видео

Массовые пожары в России / Скриншот по видео

Россияне жалуются, власть разводит руками

Власть, по мнению россиян, на ситуацию никоим образом не реагирует, и просто "кинула" их один на один с горящими лесами. Об этом они активно жалуются в российских социальных сетях, сообществах и твиттере. В своих сообщениях о пожарах российское население активно использует два хештега – "своих небросаем" и "своих бросили".

Своих не бросаем? Так почему все это происходит? Почему я с детства выхожу, вдыхаю запах, вижу смог и говорю: "Лес снова горит"? Так и должно быть? Почему мы должны привыкать к такому? Почему эти события для нас не исключение, а правило?

– пишут россияне в сети.

Другие реакции россиян на масштабные пожары в их регионах:

"#своихнебросаем, но, похоже, люди, живущие за Уралом – не свои, поскольку власти по**й на постоянные пожары в Сибири. Поскольку им по**уй на состояние большинства городов. Поскольку им по**уй на все, кроме своих задниц своих не "бросаем", ага";

"Сибирь горит, Саха горит, всем по**й. Я живу вблизи центра Новосибирска, крупнейшего города Зауралья. Небо вечером было все в дыму, на балконе было тяжело дышать. 4 уровень пожарной опасности, часто СМС от МЧС с предупреждениями".

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