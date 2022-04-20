Росіяни бідкаються, що влада на ситуацію жодним чином не реагує, і вважають, що їх просто "кинули". Унаслідок пожеж уже знищено і пошкоджено десятки будинків, згоріли автомобілі, міста задимлені, а у селах полум'я випалює цілі вулиці.

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Масові лісові пожежі у Росії

Наразі пожежами оточені Новосибірськ, Омськ і Красноярськ – вогонь уже наблизився до великих населених пунктів. Мешканці міст бачать охоплені полум'ям ліси зі своїх вікон. Подекуди у повітрі зафіксовано значне перевищення вмісту шкідливих речовин.

Задимлені російські міста / Фото з соцмереж

Задимлені російські міста / Фото з соцмереж

В окремих регіонах Росії населенню повністю заборонили відвідувати ліси, а також в'їжджати туди технікою. Такі обмеження зараз діють на територіях:

Воронезької, Калінінградської, Самарської, Курганської, Тюменської, Свердловської, Омської та Амурської областей;

Забайкальського, Хабаровського, Красноярського країв;

Хакасії, Туви та Бурятії.

Масштаби пожеж у Росії / Скриншот з відео

Масові пожежі у Росії / Скриншот з відео

Росіяни бідкаються, влада розводить руками

Влада, на думку росіян, на ситуацію жодним чином не реагує, і просто "кинула" їх сам на сам з палаючими лісами. Про це вони активно бідкаються у російських соціальних мережах, спільнотах та твітері. У своїх дописах стосовно пожеж російське населення активно використовує два хештеги – "своихнебросаем" та "своихбросили".

Своїх не кидаємо? То чому відбувається все це? Чому я змалку виходжу, вдихаю запах, бачу смог і кажу: "Ліс знову горить"? Так і має бути? Чому ми повинні звикати до такого? Чому ці події для нас не виняток, а правило?,

– пишуть росіяни у мережі.

Інші реакції росіян на масштабні пожежі у їхніх регіонах:

"#совихнебросаем, але, схоже, люди, які живуть за Уралом – не свої, оскільки владі по**й на постійні пожежі у Сибіру. Оскільки їм по**уй на стан більшості міст. Оскільки їм по**уй на все, окрім своїх дуп. Своїх не "кидаємо", ага";

"Сибір горить, Саха горить, всім по**й. Я мешкаю поблизу центру Новосибірська, найбільшого міста Заураллля. Небо ввечері було все у диму, на балконі було важко дихати. 4 рівень пожежної небезпеки, часто СМС від МЧС з попередженнями".

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