"Северный поток-2" – ошибка

Об этом он сказал в интервью изданию. Ранее Габриэль долго защищал российский газопровод, в 2015 году он говорил, что "Северный поток-2" отвечает интересам Германии.

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После начала войны России против Украины он заговорил иначе.

Было ошибкой не прислушаться к восточноевропейцам, когда они протестовали против "Северного потока-2". Это была и моя ошибка,

– сказал экс-министр Габриэль.

Оправдание экс-министра

Он добавил, что неправильно возлагать на Социал-демократическую партию Германии и ее политику всю ответственность за сильную энергетическую зависимость от российского природного газа.

"Мы переложили ответственность за энергетическую безопасность с государства на частные энергетические компании с либерализацией в 2002 году по всей Европе. И искали самый дешевый источник" – оправдывается экс-министр.

Решение поддерживать и расширять экономические отношения с РФ после оккупации Крыма он объяснил надеждами на дипломатическое разрешение конфликта на востоке Украины.

Вероятно, следует признать, что переговоры о прекращении огня в 2014 году были бы очень сложными, если бы одновременно был остановлен "Северный поток-2",

– добавил Габриэль.

Он утверждает, что не только немцы предполагали, что тесные торговые отношения с Россией могли помочь ей интегрироваться в стабильный европейский порядок, но это было иллюзией.

До войны России против Украины на немецком рынке было 55% российского газа. Но уже к концу 2022 года они хотят сократить эту долю до 30%. А к середине 2024 года планируют окончательно избавиться от своей зависимости.

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