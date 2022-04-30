У врага проблемы с беспилотниками

В Генеральном штабе Вооруженных сил иронизируют, что же будет дальше, если уже так тяжело с беспилотниками.

Внимание Из-за ударов России "Азовсталь" подверглась большим разрушениям: появился спутниковый снимок

В Донецкой области воины-разведчики группировки Объединенных сил успешно уничтожают многоцелевые беспилотные авиационные комплексы российских оккупантов "Орлан-10",
– говорится в сообщении.

На фото видно, что "птичка" принадлежит МЧС России.

Ждем теперь в небе их боевые дельтапланы и тактические воздушные шары,
– добавили военные.


Военные сбили российский беспилотник / Фото Генштаб


Российская армия использует беспилотники МЧС / Фото Генштаб


Сбитый беспилотник разлетелся на обломки / Фото Генштаб

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Воздушные силы закрывают небо

К слову – сбили вражеский беспилотник "Орлан-10" и над Одессой: смотрите видео