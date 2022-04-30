У врага проблемы с беспилотниками
В Генеральном штабе Вооруженных сил иронизируют, что же будет дальше, если уже так тяжело с беспилотниками.
Внимание Из-за ударов России "Азовсталь" подверглась большим разрушениям: появился спутниковый снимок
В Донецкой области воины-разведчики группировки Объединенных сил успешно уничтожают многоцелевые беспилотные авиационные комплексы российских оккупантов "Орлан-10",
– говорится в сообщении.
На фото видно, что "птичка" принадлежит МЧС России.
Ждем теперь в небе их боевые дельтапланы и тактические воздушные шары,
– добавили военные.
Военные сбили российский беспилотник / Фото Генштаб
Российская армия использует беспилотники МЧС / Фото Генштаб
Сбитый беспилотник разлетелся на обломки / Фото Генштаб
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Воздушные силы закрывают небо
- Воздушные силы Украины делают все возможное, чтобы в будущем у врага не осталось средств для реализации своих замыслов.
- За последние сутки военные поразили 10 вражеских целей. В частности, был уничтожен российский штурмовик Су-25.
- На неделе украинские военные уничтожили вражеский вертолет типа "Аллигатор", который считается командирским и стоит 16 миллионов долларов.
К слову – сбили вражеский беспилотник "Орлан-10" и над Одессой: смотрите видео