Почти каждое здание "Азовстали" разрушено

Новые спутниковые снимки американской частной компании Maxar Technologies сделали в пятницу, 29 апреля. Масштабы разрушений завода "Азовстали", ставшего убежищем для жителей блокадного Мариуполя, впечатляют.

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На фото видно, что в крышах большие дыры, что свидетельствует о сильных атаках россиян, а часть из них полностью обрушена. Некоторые здания превратились в руины. Также к востоку от "Азовстали" полностью уничтожены многие жилые и правительственные здания,

– говорится в сообщении.

В то же время со спутниковых снимков нельзя понять, уничтожены ли подвальные объекты завода, где скрываются мирные жители Мариуполя.

Россияне сбрасывают тяжелые бомбы

Накануне заместитель командира полка Азов Святослав Паламарь рассказал, что завод интенсивно обстреливали артиллерией и наносили авиаудары.

Есть подвалы и бункеры, к которым мы не можем добраться, потому что они под завалами. Мы не знаем, живы там люди или нет. Есть дети от четырех месяцев до 16-ти лет. Есть люди, которые застряли в местах, куда нельзя попасть,

– сказал он.

В частности, российские оккупанты сбросили авиационную бомбу на военный госпиталь, который украинские защитники обустроили в бомбоубежищах "Азовстали".

Ситуация на территории завода критическая

У гражданских, которые прячутся на заводе "Азовсталь", почти не осталось воды, еды и лекарств. Сколько сейчас мирных жителей находятся на заводе, неизвестно, однако, согласно информации полка "Азов", среди мирного населения, которое скрывается в стенах бункера 60 несовершеннолетних, среди них – 4-месячный ребенок.

Пока нет деталей операции по эвакуации гражданских с завода "Азовсталь". Вывоз мариупольцев обсуждали 28 апреля во время встречи генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и Владимира Зеленского в Киеве.

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