Участились пожары, когда "кто-то не в том месте покурил"

Предположение о начале партизанской войны в России озвучил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Марка Фейгина.

Внимание Путину докладывают только об успехах, причем о будущих, – Арестович о паране Кремля

В России неизвестно, что происходит: горит военная база в Уссурийске, военкоматы горят, нефтебазы, склады, дома губернаторов и так далее, и так далее. У меня ощущение, что в России началась партизанская война,

– отметил Арестович.

Мотивы россиян

Арестович особо подчеркнул пожары в военкоматах, отметив, что россияне как могут, так препятствуют призыву и мобилизации.

В военкоматах же еще и списки призывников и резервистов,

– добавил советник ОП.

Кратко о пожарах в России

В последние дни в России все чаще возникают "случайные" пожары или взрывы. Так, 25 апреля в российском Брянске раздались два взрыва в разных местах, а затем вспыхнули пожары.

РосСМИ разгоняют фейки о том, что Россия якобы "сбила украинские беспилотники", которые были задействованы в атаке на Брянск. Но аналогичные фото российская пропаганда использовала еще 24 марта.

Ранее, 1 апреля, в российском Белгороде возник пожар. Также там горел склад боеприпасов, затем вспыхнула нефтебаза.

14 апреля ВСУ потопили ракетами "Нептун" российский крейсер "Москва". В России не признают поражение, зато говорят, что "пожар произошел из-за возгорания на корабле, потому что кто-то не погасил сигарету".

Видео по теме – в России горят сибирские леса и к ним никому нет дела