Почастішали пожежі, коли "хтось не втому місці покурив"
Припущення про початок партизанської війни в Росії озвучив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі у Марка Фейгіна.
Увага Путіну доповідають тільки про успіхи, причому про майбутні, – Арестович про параною Кремля
В Росії невідомо, що відбувається: горить військова база в Уссурійську, військкомати горять, нафтобази, якісь склади, будинки губернаторів і так далі, і так далі. В мене відчуття, що в Росії розпочалась партизанська війна,
— зазначив Арестович.
Мотиви росіян
Арестович особливо наголосив на пожежах у військкоматах, зазначивши. що росіяни як можуть, так перешкоджають призову і мобілізації.
У військкоматах же ж ще й списки призовників та резервістів,
– додав радник ОП.
Коротко про пожежі в Росії
- В останні дні в Росії все частіше виникають "випадкові" пожежі чи вибухи. Так, 25 квітня у російському Брянську пролунали два вибухи у різних місцях, а згодом спалахнули пожежі.
- РосЗМІ розганяють фейки про те, що Росія нібито "збила українські безпілотники", які були задіяли в атаці на Брянськ. Але аналогічні фото російська пропаганда використовувала ще 24 березня.
- Раніше, 1 квітня у російському Бєлгороді виникла пожежа. Також там горів склад боєприпасів, а потім спалахнула нафтобаза.
- 14 квітня ЗСУ потопили ракетами "Нептун" російський крейсер "Москва". В Росії не визнають поразки, натомість кажуть, що "пожежа сталася через загоряння на кораблі, бо хтось не загасив сигарету".
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