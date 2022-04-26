Почастішали пожежі, коли "хтось не втому місці покурив"

Припущення про початок партизанської війни в Росії озвучив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі у Марка Фейгіна.

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В Росії невідомо, що відбувається: горить військова база в Уссурійську, військкомати горять, нафтобази, якісь склади, будинки губернаторів і так далі, і так далі. В мене відчуття, що в Росії розпочалась партизанська війна,

— зазначив Арестович.

Мотиви росіян

Арестович особливо наголосив на пожежах у військкоматах, зазначивши. що росіяни як можуть, так перешкоджають призову і мобілізації.

У військкоматах же ж ще й списки призовників та резервістів,

– додав радник ОП.

Коротко про пожежі в Росії

В останні дні в Росії все частіше виникають "випадкові" пожежі чи вибухи. Так, 25 квітня у російському Брянську пролунали два вибухи у різних місцях, а згодом спалахнули пожежі.

РосЗМІ розганяють фейки про те, що Росія нібито "збила українські безпілотники", які були задіяли в атаці на Брянськ. Але аналогічні фото російська пропаганда використовувала ще 24 березня.

Раніше, 1 квітня у російському Бєлгороді виникла пожежа. Також там горів склад боєприпасів, а потім спалахнула нафтобаза.

14 квітня ЗСУ потопили ракетами "Нептун" російський крейсер "Москва". В Росії не визнають поразки, натомість кажуть, що "пожежа сталася через загоряння на кораблі, бо хтось не загасив сигарету".

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