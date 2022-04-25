Відповідну інформацію почали поширювати росіяни. Вони пишуть про два вибухи.

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У російському Брянську пролунали вибухи та спалахнула пожежа

Інформацію про "нещастя" росіян наразі поширили тільки у телеграмах та опублікували відео. Натомість офіційна російська влада досі нічого не коментувала.

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"Жителі Брянська повідомляють про вибухи та пожежу в районі місцевої нафтобази. Офіційних коментарів поки що немає, що трапилося – не зрозуміло. За словами мешканців, було чутно кілька вибухів, а потім почалася пожежа", – пишуть росЗМІ.

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Інше росЗМІ написало, що дві потужні пожежі з вибухами відбувались о 03:12 за Києвом на околицях міста Брянська.

Горять резервуари з паливом у військовій частині на Московському проспекті та нафтопереробному заводі за адресою Сніжецький вал,

– написало ЗМІ з посиланням на очевидців.