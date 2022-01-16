Тепер же Кремль може піти за подібним сценарієм, щоб виправдати агресію проти України. Про це заявив ексглава МЗС Польщі, а нині депутат Європарламенту Радослав Сікорський.

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Путін убив сотні росіян

За словами Сікорського, саме чеченська війна стрімко підняла його на посаду президента.

Володимир Путін створив casus beli (ситуація, яка миттєво провокує війну, – 24 канал) для другої чеченської війни, яка стрімко підняла його на посаду президента. Примусивши ФСБ підірвати багатоквартирні будинки з допомогою гексогену та убивши сотні росіян. Я очікую на схожий підхід і щодо України,

– сказав депутат.

Зверніть увагу! Друга російсько-чеченська війна – це військовий конфлікт між Росією та Чеченською Республікою Ічкерією. Сутички тривали переважно на території Чечні у період з 1999 по 2009 роки.

Водночас так він прокоментував допис кореспондентки CNN Наташі Бертран, яка поширила заяву речника Пентагону Джона Кірбі. У ній мовиться, що оборонне відомство США має "цілком достовірну" інформацію про те, що Росія підготувала групу диверсантів.

За його словами, це зробили спеціально, щоб провести те, що "називають операцією під чужим прапором". Тобто вона має виглядати ніби напали на Росію чи російськомовних громадян в Україні. Таким чином Росія матиме привід для вторгнення.

Що відомо про ймовірний напад Путіна на Україну

Москва не збирається обговорювати з НАТО або США питання переміщення військ по території Росії. Сергій Лавров цинічно заявляв, що вимоги повернути військових в казарми не розглядатимуть.

Водночас у Східному військовому окрузі Росії 14 січня раптово стартувала перевірка бойової готовності. У російському міноборони називали заходи плановими.

Також у Кремлі заявляли, що напруженість на кордоні з Україною є надмірною. Мовляв, саме через це Росія і наполягає на конкретних кроках щодо договорів про стратегічну безпеку.

Вам потрібно знати, що Путін готовий напасти будь-коли: дивіться відео

Повний допис політика у твітері

Згадаймо, як Володимир Путін створив casus beli для другої чеченської війни, яка катапультувала його на посаду президента. Змусивши ФСБ підірвати багатоквартирні будинки гексогеном, убивши сотні росіян. Я б очікував, що з Україною буде схожа картина.