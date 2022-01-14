На форумі були присутні очільники конструкторських бюро та заводів, які виробляють ракетне озброєння, безпілотні літальні комплекси, засоби зв'язку, радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, сучасну бронетехніку і стрілецьку зброю.

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Мета обговорення: "звірити годинники" у питаннях модернізації техніки та переозброєння найчисельнішого виду військ Збройних сил України; забезпечення його достатніми ресурсами та ефективністю в умовах нарощення ескалації російської агресії та скупчення російських військ біля українського кордону.

Сирський: У ворога – масштабне переоснащення

Як розповів командувач Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, багато керівників та власників підприємств висловили побажання отримати інформацію про потреби Сухопутних військ ЗСУ та сучасні тенденції.

Звичайно, всі ми зацікавлені, щоб ЗСУ та Сухопутні війська зокрема були оснащені сучасним озброєнням. В умовах війни ми бачимо, як Росія готує свою армію,

– наголосив Сирський.

Він відзначив, що ситуація зараз неспокійна і вкрай небезпечна. "Ми бачимо: у ворога іде масштабне переоснащення, приймають на озброєння сучасні засоби ураження, готують війська, створюють нові угруповання. Але ми теж не стоїмо на місці", – сказав командувач.

Над переозброєнням ЗСУ активно працюють / Фото Володимира Патоли

ЗСУ не стоять на місці

Командувач Сухопутних військ розповів про пілотний проєкт на базі однієї із бригад, який допоможе в рази підвищити бойову ефективність військових частин та підрозділів.

Ми не можемо під час визначення перспективних напрямків та зразків розвитку не спиратися на сучасні тенденції, які існують у світі,

– наголосив Сирський.

Він зауважив, що зростає швидкий розвиток:

безпілотних апаратів;

роботизованої техніки;

інформаційної та високоточної зброї.

Українські Збройні сили та оборонно-промисловий комплекс не пасуть задніх у цих тенденціях. "Ми повинні налагодити тісну взаємодію та співпрацю", – сказав Сирський.

Він пояснив, що відповідна зустріч – організаційна. Надалі відбуватимуться зустрічі і співпраця конкретно за напрямками діяльності за родами військ та конкретних зразків озброєння, тому що у цьому є гостра потреба.

Загальна стратегія та модернізація українського війська

Перед присутніми виступили очільники та представники родів військ Сухопутних військ Збройних сил України. Вони розповіли про загальну стратегію модернізації українського війська та конкретні плани розвитку озброєння, військової техніки і спорядження.

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Озвучили найнеобхідніші для постачання або модернізації зразки, їхні тактико-технічні характеристики, які зможуть забезпечити ефективне виконання бойових завдань зараз і в майбутньому з урахуванням можливостей техніки та озброєння, які має у своєму розпорядженні ворог.

Треба знати про реальні проблеми, – Кривий

Заступник директора приватного науково-виробничого об'єднання "Практика", генерал-майор запасу Віктор Кривий вважає відповідну зустріч дуже корисною. Це – конструктивний діалог між виробниками та безпосередніми експлуатантами продукції, якою забезпечує ЗСУ.

Нам дуже важливо знати, які реальні потреби сьогодення є у бойових підрозділів, які напрямки подальшого розвитку озброєння і військової техніки, куди спрямовувати свої зусилля – інженерні, конструкторські, до чого бути готовим у плані потенційних можливостей виробництва тих чи інших видів техніки,

– сказав Кривий.

За його словами, у виступі командувача Сухопутних військ, командувача логістики, командувачів родів і служб можна було почути, як бачить напрямки розвитку командування Сухопутних військ.

"Звичайно, ми для себе робимо висновки, що ми могли б запропонувати нашим захисникам із своєї продукції, яка знайде застосування та зможе посилити бойові можливості частин і підрозділів", – додав він.



Зустріч керівників оборонних підприємств та Сухопутних військ / Фото Володимира Патоли

Після загального брифінгу учасники зустрічі мали можливість поспілкуватися із керівниками структурних підрозділів Командування Сухопутних військ, де безпосередньо застосовується їхня продукція.

Вивчання досвіду проєктів та організацій

Директор Інституту передових оборонних технологій Національного університету Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського Михайло Мосін розповів, що інститут створили 2021 року, спираючись на досвід КПІ, який традиційно працював із науковими методиками подвійного і військового призначення.

На базі КПІ ще за часів СРСР були деякі закриті конструкторські бюро, які і сьогодні продовжують працювати. Вивчали передовий досвід таких агенцій, як американське Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів (DARPA), інших організацій.

В усьому світі є певні складнощі комунікації між військовими, представниками оборонних підприємств та передовими науковими інженерними групами, що працюють на базі технічних вищих навчальних закладів,

– зауважив Мосін.

Він відзначив, що промисловість повинна мати чітку інформацію щодо новітніх тематик, за якими треба працювати і готувати виробництво. Мосін подівається, що зустріч покладе початок великої роботи в майбутньому.

Вагомі аргументи уже "на вчора"

Робота військових, науковців та підприємців розрахована не лише на далеку перспективу. Адже атмосфера біля наших східних та північних кордонів вимагає мати в арсеналі вагомі аргументи уже "на вчора".

Напередодні зустрічі з керівництвом оборонних підприємств командувач Сухопутних військ Збройних сил України та керівник державного підприємства КБ "Луч" Олег Коростильов оглянули виробничі можливості підприємства.

Одна з тем розмов – виріб РК-10

Олександр Сирський також оцінив систему наведення ракетних комплексів, особисто протестувавши її на спеціальних тренажерах. Учасники зустрічі не розкривали усіх деталей та досягнутих результатів, але відомо, що однією з тем їхньої розмови був виріб РК-10, який представники конструкторського бюро "Луч" не лише розробили, але і втілили в металі та випробували на полігоні.

Що відомо про РК-10 Комплекс має досить специфічні характеристики і здатен уражати повітряні цілі на відстанях, що забезпечують протиповітряну оборону безпосередньо військових частин та підрозділів. Модульність конструкції та можливість за незначних змін уражати як наземні, так і повітряні цілі, робить її просто незамінною зброєю для Сухопутних військ, здатною ефективно знищувати ворожі засоби нападу і надійно оберігати життя наших захисників.

Нові розробки для Сухопутних військ

Коростильов розповів про нові розробки для представників Сухопутних військ:

новий "Скіф";

нова "Стугна";

новий "Корсар" з новим тепловізором;

елементи, пов'язані з багатозарядною ракетною системою "Амулет".

Окрім цього, показали виробництво усіх складових частин та процесів виготовлення комплексів:

"Стугна";

"Корсар";

"Нептун";

"Вільха".

Завдяки таким візитам військові не з паперів, а наочно знають, що зараз на потоці, чим можна покращити та збільшити обороноздатність нашої армії. Тому, на думку Сирського, такі зустрічі необхідно проводити періодично.

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Командувач Сухопутних військ підкреслив: "Важливість цих зустрічей полягає у тому, що ми спільно працюємо над підвищенням обороноздатності Сухопутних військ та Збройних сил України загалом".

Сирський наголосив, що видно реальні процеси, які відбуваються на виробництві: "Бачимо, як реалізують в металі спільні рішення, які ми підписуємо, як народжується високоточна зброя, що нам наразі конче необхідна".

На етапі якісних інноваційних змін ЗСУ

Питання озброєння та переоснащення армії завжди у будь-якій державі було покрите завісою таємності. І це виправдано.

Але навіть та незначна відкрита інформація, яку вдалося отримати під час підготовки цього матеріалу, накладена на знання про титанічний шлях змін, уже пройдений Збройними силами української держави, яка воює, дають можливість зробити чіткий та однозначний висновок: ми – на етапі якісних інноваційних змін нашого війська.

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Збройні сили України та Сухопутні війська зокрема вже зараз демонструють грізну бойову ефективність, восьмий рік знищуючи чисельного та жорстокого ворога на Сході нашої держави.

Зараз, коли ворог погрожує повномасштабним наступом, еліта українського війська, науки та промисловості не сидить, склавши руки. Отже, будь-які агресивні дії окупанта повинні перетворитися з анонсованої кремлівськими вождями "легкої прогулянки" у невідворотну поразку.