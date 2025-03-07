Офіційний курс злотого в Україні

Станом на ранок 7 березня офіційний курс злотого в Україні встановлено на рівні 10,67 гривні (без змін від 6 березня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Лише за цей тиждень курс злотого зріс на 29 копійок.

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Курс злотого в банках і обмінниках.

Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 10,22 гривні (+7 копійок) та продаж – 10,90 гривні (без змін).

з посиланням "Мінфін", купівля злотого становить у середньому 10,22 гривні (+7 копійок) та продаж – 10,90 гривні (без змін). Водночас обмінники купують злоті по 10,57 гривні (без змін), а продають – уже по 10,70 гривні (-5 копійок).

Скільки коштують 100 злотих сьогодні

Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 067 гривень. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 090 гривень в обмінниках та 1 070 гривень у банках.

Водночас обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати 1 057 гривень, тоді як на міжбанку ця сума становитиме лише 1 022 гривні.

Втім, остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.