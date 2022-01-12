Набагато важливішим є зброя, яку треба отримати нашій державі. Про це в ефірі 24 каналу відзначив російський публіцист Андрій Піонтковський.

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За його словами, статус Major Non-NATO Ally мають Ізраїль, Японія, Південна Корея. Україна теж повинна терміново отримати його.

Для України важлива зброя

Водночас зараз не зовсім важливі паперові речі. Значно важливішим є постачання озброєння для нашої держави.

Єдиним стримувальним моментом зараз є військова ціна втрат, яку понесе російська армія у випадку агресії,

– наголосив Піонтковський.

Він пояснив, що Україна зараз захищає вільний світ, якщо він ще залишився. Однак якщо Росія збільшить свою агресію, то Захід муситиме боротися із наслідками.

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Загострення ситуації на Сході: важливе

Вчора, 10 січня, на Донбасі загинули двоє українських військових. Вони підірвалися на вибуховому пристрої.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що для того, аби розв'язати ситуацію довкола України, потрібне політичне рішення.

За інформацією видання The New York Times, наша держава оточена із трьох сторін. Держава-окупантка скупчила приблизно 100 тисяч своїх військових зі сторони Росії, тимчасово окупованих Криму та Донбасу.

У США вважають, що є 2 способи зупинити агресію Росії проти України – дипломатія та масові наслідки для окупантки.

Водночас у Латвії відзначили, що Альянсу та Євросоюзу треба готуватися до різних сценаріїв наступу Росії на Україну.

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