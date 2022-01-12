Гораздо важнее оружие, которое надо получить нашему государству. Об этом в эфире 24 канала отметил российский публицист Андрей Пионтковский.

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По его словам, статус Major Non-NATO Ally имеют Израиль, Япония, Южная Корея. Украина тоже должна срочно получить его.

Для Украины важно оружие

В то же время сейчас не совсем важны бумажные вещи. Значительно важнее поставки вооружения для нашего государства.

Единственным сдерживающим моментом сейчас является военная цена потерь, которую понесет российская армия в случае агрессии,
– подчеркнул Пионтковский.

Он пояснил, что Украина сейчас защищает свободный мир, если он еще остался. Однако если Россия увеличит свою агрессию, то Запад должен будет бороться с последствиями.

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