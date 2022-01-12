Гораздо важнее оружие, которое надо получить нашему государству. Об этом в эфире 24 канала отметил российский публицист Андрей Пионтковский.
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По его словам, статус Major Non-NATO Ally имеют Израиль, Япония, Южная Корея. Украина тоже должна срочно получить его.
Для Украины важно оружие
В то же время сейчас не совсем важны бумажные вещи. Значительно важнее поставки вооружения для нашего государства.
Единственным сдерживающим моментом сейчас является военная цена потерь, которую понесет российская армия в случае агрессии,
– подчеркнул Пионтковский.
Он пояснил, что Украина сейчас защищает свободный мир, если он еще остался. Однако если Россия увеличит свою агрессию, то Запад должен будет бороться с последствиями.
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- Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что для того, чтобы решить ситуацию вокруг Украины, нужно политическое решение.
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- В то же время в Латвии отметили, что Альянсу и Евросоюзу надо готовиться к различным сценариям наступления России на Украину.
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